آثار ارزشمند دفاع مقدس برای ایران عظمت جهانی به ارمغان آورد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام الله‌نور کریمی‌تبار ظهر روز چهارشنبه در همایش جهاد و مقاومت از دیروز تا امروز و تقدیر از پیشکسوتان و فعالان عرصه دفاع مقدس ایلام اظهار کرد: مردم در زمان جنگ تحمیلی با صبر، ایمان و تبعیت از ولایت فقیه، دشمن تا بن دندان مسلح را شکست دادند و امروز هم آثار ارزشمند دفاع مقدس برای ایران مجد و عظمت جهانی به ارمغان آورده است.

وی ادامه داد: تمامی دشمنان و گروهک‌های ضد انقلاب سال گذشته برای نابودی و زوال ایران اسلامی هم پیمان شدند اما آنها در برابر مقاومت جمهوری اسلامی و بصیرت مردم با وجود انبوه هجمه‌ها راه به جایی نبردند و اکنون همان سران کشورها در تلاش برای ایجاد ارتباط با جمهوری اسلامی هستند.

امام جمعه ایلام اضافه کرد: عظمت و اقتدار ایران اسلامی در سایه دفاع مقدس در دنیا مشهود و اثبات شده است و امروز مسلمانان به برکت قدرت ایران و دستاوردهای دفاع مقدس به مقابله با جهان سلطه پرداخته‌اند.

نماینده ولی فقیه در استان ایلام یادآور شد: امروز به برکت خون شهدا و دستاوردهای دفاع مقدس ایران از کشورهای تعیین کننده امنیت جهانی است و کشورهایی که در زمان جنگ متخاصم بودند اکنون خواهان و متقاضی خرید تسلیحات نظامی از جمهوری اسلامی هستند.

وی، دفاع مقدس را بزرگترین سرمایه افتخارآمیز ایران اسلامی ذکر کرد و گفت: دشمن پذیرفته است که در برابر اقتدار ایران اسلامی حرفی برای گفتن ندارد و از نشانه‌های موفقیت جمهوری اسلامی اینکه بدون تمسک به برجام دارایی‌های بلوکه شده و همچنین تعدادی از زندانی در بند آمریکا آزاد شدند.