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۲۹ شهریور ۱۴۰۲، ۲۰:۲۴

به مناسبت هفته دفاع مقدس؛

ویژه‌برنامه «شب‌های پرستاره»در گلستان شهدای اصفهان برگزار می‌شود

ویژه‌برنامه «شب‌های پرستاره»در گلستان شهدای اصفهان برگزار می‌شود

اصفهان - ویژه برنامه «شب‌های پرستاره» به مناسبت هفته دفاع مقدس با روایتگری حاج حسین یکتا، در گلستان شهدای اصفهان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس با عنوان «شب‌های پرستاره» از روز پنجشنبه ۳۰ شهریورماه به مدت ۴ شب همزمان با اقامه نماز مغرب و عشاء در گلستان شهدای اصفهان برگزار می‌شود.

در این مراسم طبق سنوات گذشته حاج حسین یکتا به روایتگری می‌پردازد و مداحان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) از جمله سید رضا نریمانی به ذکر مصیبت و فضائل خاندان اهل بیت (ع) خواهند پرداخت.

برنامه شب‌های پرستاره در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در گلزار شهدا بهشت زهرا (س) و در سال ۱۴۰۱ در گلزار شهدای قم با استقبال بی سابقه مردم برگزار شد و این بار این برنامه معنوی امسال در کنار مزار شهیدان حسین خرازی و احمد کاظمی و دیگر شهدای استان اصفهان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5890307

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