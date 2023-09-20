به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس با عنوان «شب‌های پرستاره» از روز پنجشنبه ۳۰ شهریورماه به مدت ۴ شب همزمان با اقامه نماز مغرب و عشاء در گلستان شهدای اصفهان برگزار می‌شود.

در این مراسم طبق سنوات گذشته حاج حسین یکتا به روایتگری می‌پردازد و مداحان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) از جمله سید رضا نریمانی به ذکر مصیبت و فضائل خاندان اهل بیت (ع) خواهند پرداخت.

برنامه شب‌های پرستاره در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در گلزار شهدا بهشت زهرا (س) و در سال ۱۴۰۱ در گلزار شهدای قم با استقبال بی سابقه مردم برگزار شد و این بار این برنامه معنوی امسال در کنار مزار شهیدان حسین خرازی و احمد کاظمی و دیگر شهدای استان اصفهان برگزار خواهد شد.