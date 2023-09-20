۷۱ هزار کلاس اولی در آذربایجان شرقی راهی مدرسه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی روز چهارشنبه در آئین نواخته شدن زنگ شکوفه‌ها در دبستان دخترانه امام علی تبریز امروز را روز بزرگی برای همه اعلام کرد و گفت: کلیدی ترین و حساس‌ترین دوره زندگی هر انسانی دوره ابتدایی است بنابراین مهارت گفتار و رفتار معلمان این دوره از اهمیت بسزایی برخوردار است.

مسعود سعادتی خطاب به معلمان اظهار کرد: کاری کنید که امروز و اول مهر به یک روز شاد و به یاد ماندنی برای دانش آموزان تبدیل شود و همه باید دست در دست هم دهیم تا فرزندان مان افتخار کنند که در این سرزمین زندگی می‌کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی ادامه داد: چنین رفتاری موجب می‌شود که دانش آموزان حرمت پدر و مادر، معلم، همسایه را نگه داشته و انسان‌های مفید و اخلاقمندی برای جامعه باشند.

سعادتی با بیان اینکه جامعه ما در زمینه اخلاق و عزتمندی یک عقبه تاریخی دارد، گفت: خیلی‌ها چشم طمع به این کشور دوخته اند و کسانی که برای به آتش کشیدن آینده بچه‌ها برنامه ریزی می‌کنند باید با رفتار و گفتار نیک معلم و تربیت والای دانش آموزان ناامید شوند.

وی رسالت معلمان دوره ابتدایی را بسیار سنگین دانست و افزود: معلم دوره ابتدایی شوخ طبع ترین آدم جدی روی زمین است و آموزش دوره ابتدایی جدی ترین بازی کردن دوره زندگی است.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: دوره ابتدایی دوره یادگرفتن برای زندگی کردن است در این دوره بچه‌ها باید در کنار هم بودن، منظم بودن، با جمع نشستن و تصمیم گرفتن، مهارت استنباط کردن، مهارت پیش بینی کردن، طرز درست صحبت کردن و مهارت محترمانه انتقاد کردن را یاد بگیرند.