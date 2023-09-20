۱۰۵۰ برنامه هفته دفاع مقدس در ارومیه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ اسلام نام آور قره باغ پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه ضروری است دفاع مقدس گرامی و زنده نگه داشته شود، افزود: هدف از گرامیداشت دفاع مقدس، نهادینه کردن و نشر فرهنگ و ارزشهای دفاع مقدس است.

وی مهمترین برنامه‌های این هفته را اجرای رژه نیروهای مسلح در ۳۱ شهریور، دیدار فرماندهان با ائمه جماعات، غبارروبی گلزار شهدا، برگزاری رزمایش رهروان شهدا و دیدار با هزار خانواده شهدا و رزمندگان، مرمت و رنگ آمیزی ۴۳ مدرسه توسط گروه‌های جهادی در مناطق محروم، افتتاح پروژه‌های عمرانی و برپایی نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس اعلام کرد.

معاون اجرایی سپاه ارومیه افزود: هفته دفاع مقدس مختص نیروهای مسلح نیست بلکه برای تمامی آحاد جامعه که از کیان کشور و مرزهای ایدئولوژی دفاع می‌کنند مقدس است.

وی زمان فعلی را نیز زمان دفاع دانست و گفت: دشمن در مرزها دنبال فرصت است و منتظر غفلت ماست پس موضوع دفاع همچنان باقی است و مختص دوران جنگ تحمیلی نیست.

سرهنگ نام آور بر اهمیت و تأثیر گذاری امنیت در جامعه اشاره کرد و افزود: اگر امنیت در جامعه نباشد ساختار، امکانات و توانایی‌های موجود بی فایده است، لذا وجود امنیت بسیار مهم است.

وی با اشاره به فعالیت دشمنان در فضای مجازی و تشویق به ایجاد آشوب با تاکید بر اینکه دشمنان هرگز به اهداف شوم خود نخواهند رسید، گفت: دشمنان بدانند باید تا آخرین نفر از فداییان انقلاب از جمله نیروهای نظامی، انتظامی، بسیجی و سپاهی به شهادت برسد تا آنها بتوانند به اهداف شوم خود برسند.