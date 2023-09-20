مشکلات ساحل نشینان استان بوشهر در زمینه «ته لنجی» حل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در گفتگوی تلفنی با حجت الاسلام سید اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، مشکلات و دغدغه ساحل نشینان استان در زمینه «ته لنجی» را مطرح و خواستار حل آن شد.

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری در این گفتگوی تلفنی ضمن قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات صورت گرفته شبانه روزی دستگاه اطلاعاتی و امنیتی کشور، اظهار داشت: بخش قابل توجهی از مردم استان بوشهر از طریق دریا امرار و معاش می‌کنند و مسئله کالای ملوانی بعد از گذشت چندین سال باید با همراهی مجلس و دولت انقلابی برای همیشه حل شود.

نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه زندگی مردم و رونق بازارهای استان به دریا گره خورده است، گفت: قوانینی که وضع و اجرا می‌شوند باید فقط فرصت سودجویی را از قاچاقچیان بگیرد لذا نباید معیشت مردم و بازاریان را دچار تزلزل کند.

نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر اینکه انتظار ما از دستگاه اطلاعاتی کشور مرتفع نمودن نگرانی مردم نسبت به کالای ملوانی است، خاطر نشان کرد: بهبود معیشت مردم همواره از دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب بوده است و در همین راستا امیدواریم دولت موانع را بر دارد.

حجت الاسلام سید اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات نیز در این گفتگوی تلفنی ضمن تشکر از دغدغه مندی آیت الله حسینی بوشهری وعده پیگیری این مطالبه را در طی روزهای آینده داد.