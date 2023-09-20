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۲۹ شهریور ۱۴۰۲، ۱۳:۰۹

فرمانده سپاه نوشهر:

۱۸۰ ویژه برنامه هفته دفاع مقدس در نوشهر برگزار می شود

۱۸۰ ویژه برنامه هفته دفاع مقدس در نوشهر برگزار می شود

نوشهر- فرمانده سپاه نوشهر گفت: همزمان با هفته دفاع مقدس ۱۸۰ ویژه برنامه در شهرستان اجرا می شود که ۴۵ برنامه شاخص شهرستانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهرداد ابراهیم پور ظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران با گرامیداشت هفته دفاع مقدس با اشاره به برنامه‌های این هفته اظهار داشت: حدود ۱۸۰ ویژه برنامه در این هفته اجرا می‌شود که ۴۵ برنامه شاخص شهرستانی است.

وی دیدار با ائمه جمعه و دیدار با خانواده‌های معظم شهدا، غبارروبی شهدا، توزیع جهیزیه بین نوعروسان، کمک مومنانه را از جمله برنامه‌ها ذکر کرد و گفت: یادواره شهدای کارمندی، کارگری و اصناف و یادواره شهدای محللات همزمان با هفته دفاع مقدس برگزار می‌شود.

وی یادواره‌های خانگی با عنوان شهید آبروی محله نیز در منازل شهدا برگزار می‌شود، گفت: افتتاح یادمان و المان شهدای گمنام شهر پول، افتتاح گلزار شهدای دفاع مقدس از دیگر برنامه‌ها است.

سرهنگ ابراهیم پور یادآور شد: در تلاش هستیم تا برنامه‌های هفته دفاع مقدس به صورت متمرکز و محله محور در شهرستان برگزار شود.

کد مطلب 5890351

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