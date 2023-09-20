به گزارش خبرگزاری مهر، علی اسماعیلی در آئین نواخته شدن زنگ شکوفهها که همزمان با سراسر کشور برگزار شد، اظهار کرد: در سال تحصیلی ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳ شاهد حضور ۱۹ هزار و ۸۵۱ دانشآموز کلاساولی خواهیم بود.
وی با اشاره به اینکه از امروز سال تحصیلی جدید برای کلاساولیها به طور رسمی آغاز میشود، گفت: آمار حاکی از آن است که در سال تحصیلی جدید شاهد حضور ۲۱۹ هزار دانشآموز در مدارس استان خواهیم بود، به عبارتی ۲۲۰۰ مدرسه در سطح استان پذیرای این تعداد دانشآموز در سال تحصیلی جدید هستند.
اسماعیلی با اشاره به اینکه یکی از ملزومات آموزش مؤثر در مدارس، حضور باانگیزه معلمان در کلاس درس است، ادامه داد: تحقق این مهم در گرو همراهی اولیا در مدارس خواهد بود و فراموش نکنیم که این انگیزه باعث میشود تا تربیت آیندهسازان کشور در مسیر درست خود انجام شود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان در ادامه با تاکید بر اینکه دانشآموزان باید در کنار فراگیری علم، مهارتآموزی را نیز در زمره برنامههای خود قرار دهند، خاطرنشان کرد: دانشآموزان امانتهایی در دستان دستگاه آموزش و پرورش است، به همین خاطر باید تلاش کنیم تا این امانتها را در حوزههای تربیتی و فرهنگی پرورش داده و تحویل والدینشان دهیم.
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