محموله قاچاق در دیلم توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: روز گذشته مأموران انتظامی شهرستان دیلم حین کنترل خودروهای عبوری به سه دستگاه خودروی سواری حامل کالای قاچاق که در محورهای خاکی دیلم منتهی به استان همجوار در حال تردد بودند مشکوک که در یک عملیات پلیسی به صورت همزمان توقیف و به مقر انتظامی دلالت داده شدند.

وی افزود: در بازرسی از این خودروها انواع کالای قاچاق از قبیل لوازم یدکی خودرو، پارچه، انواع پوشاک و.. که فاقد هر گونه مدارک مثبته گمرکی بودند، کشف شد.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با اشاره به اینکه کارشناسان مجموع ارزش تقریبی کالاهای مکشوفه را ۱۲ میلیارد ریال برآورد کردند، تصریح کرد: در این راستا سه نفر متهم دستگیر که جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

سردار سوسنی خاطر نشان کرد: مبارزه بی امان با پدیده شوم قاچاق از اولویت‌های پلیس است و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه موارد مشکوک در این زمینه، مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.