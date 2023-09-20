عملکرد جهاد آبرسانی در روستاهای خراسان رضوی بی سابقه است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امامی اظهار کرد: همگرایی سپاه و وزارت نیرو الگوی خوبی برای خدمت رسانی محسوب میشود و موجب امید در روستاییان شده است.
مدیرعامل آب و فاضلاب خراسان رضوی با اشاره به شروع عملیات جهاد آبرسانی در ۱۲۱ روستا با ۱۰۶ هزار نفر جمعیت و ۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار در استان، سرعت در اجرای پروژههای آبرسانی را با ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی از مزایای طرح محرومیت زدایی اعلام کرد و گفت: چنین عملکردی در آبرسانی به روستاها آن هم در شرایط سخت تحریم و ظرف ۱۸ ماه بی سابقه است.
وی روند اجرای پروژههای آبرسانی در استان را خوب توصیف کرد و افزود: تاکنون ۲۵ روستا در استان در قالب این طرح از تنش آب شرب خارج شده است.
امامی در ادامه اظهار کرد: برخی چالشها نباید روند کار آبرسانی را با کندی مواجه کند.
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