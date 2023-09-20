اجرای سومین پویش مردمی «خرید امن» در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی قاسمی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پویش سراسری «خرید امن» با هدف جلوگیری از کلاهبرداری‌های اینترنتی و آگاه‌سازی شهروندان با این نوع کلاهبرداری‌ها و همچنین نحوه خریدهای امن آنلاین به مدت یک هفته از تاریخ ۲۶ شهریور الی اول مهر در شهر بوشهر برگزار می‌شود.

رئیس پلیس فتای استان بوشهر تصریح کرد: در حین برگزاری این پویش سعی خواهیم کرد با هم افزایی و همکاری دستگاه‌های مرتبط و بویژه رسانه‌های استانی به شیوه‌ها و قالب‌های نوین، اقدامات چندوجهی نظیر تولید محتواهای آموزشی پیشگیرانه و انتشار آنها در بسترهایی که محل حضور کاربران بوده و احتمال آسیب‌پذیری نیز در همین زمینه متصور است و همچنین برگزاری کارگاه آموزشی و نمایشگاه ثابت و سیار، مردم را در افزایش دانش لازم برای انجام یک فعالیت اقتصادی یا یک خرید امن اینترنتی، همراهی کنیم.

این مقام انتظامی افزود: ارتقا آگاهی‌های اجتماعی در خصوص شیوه صحیح خرید امن در فضای مجازی و افزایش سطح دانش و مهارت استفاده مناسب و مؤثر از این فضا، افزایش مطالبه اجتماعی و رسانه‌ای برای پیاده‌سازی ساز و کارهای پیشگیری از وقوع جرم در سکوهای فعال، تشویق کاربران به استفاده از سکوها و خدمات پرداخت خرید امن و ضمانت خرید و همچنین داشتن سواد سایبری لازم در هنگام خریدهای اینترنتی در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی از اهداف اصلی این پویش است.

سرهنگ قاسمی نقش رسانه‌های کشوری و استانی را در امر اطلاع‌رسانی پویش خرید امن مهم برشمرد و گفت: با توجه به گستردگی فضای مجازی، رسانه‌ها در این پویش نقش مهمی را در آگاه‌سازی کاربران فضای مجازی جهت خرید امن خواهند داشت.

این مقام مسئول بیان داشت: با اجرای این طرح در فضای مجازی جلوگیری از کلاهبرداری‌های اینترنتی در خریدهای آنلاین، افزایش سواد سایبری کاربران، استفاده مناسب و مؤثر از فضای مجازی در خانواده‌ها و همچنین ایجاد جریان گفتمان سواد فضای مجازی مبتنی بر آموزش‌های پیشگیری از جرایم سایبری در سطح کشور و استان متصور است.

رئیس پلیس فتا استان بوشهر به شهروندان و کاربران فضای مجازی توصیه کرد: بر روی لینک‌های با منابع ناشناس و تبلیغ شده در شبکه‌های اجتماعی کلیک نکرده و تا زمان دریافت کالا یا خدمات در خریدهای اینترنتی از پرداخت هرگونه وجهی همانند بیعانه خودداری کنند و در این ایام نیز هنگام خرید اینترنتی لوازم‌التحریر مواظب باشند تا فریب کلاهبرداران سایبر را نخورند.