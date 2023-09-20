انهدام ۲ باند سارقان به عنف تلفن همراه در زاهدان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار دوستعلی جلیلیان در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت به عنف تلفن همراه شهروندان در سطح شهر زاهدان، ساز و کارهای ویژه ای در راستای شناسایی و دستگیری عاملان این واقعه توسط پلیس پیش بینی شد.

این مقام ارشد انتظامی استان ادامه داد: مأموران انتظامی شهرستان زاهدان نیز در همین راستا با انجام اقدامات خاص پلیسی در سطح حوزه استحفاظی خود موفق به دستگیری شش نفر از سارقان سابقه دار شهر در قالب دو باند حرفه‌ای شدند.

فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه پلیس از مجرمان دستگیر شده دو تیغه چاقو، یک تیغه شمشیر و تعداد پنج دستگاه گوشی تلفن همراه مسروقه کشف کرد گفت: مجرمان در بازجویی‌های تخصصی به ۲۴ فقره سرقت به عنف تلفن همراه شهروندان در سطح شهرستان زاهدان اعتراف کردند.

جلیلیان در پایان خاطر نشان کرد: مجرمان دستگیر شده برای انجام تحقیقات تکمیلی و کشف ارتکاب سرقت‌های احتمالی دیگر به پلیس آگاهی استان منتقل شدند.