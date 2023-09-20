سال تحصیلی جدید در حوزه علمیه خواهران یزد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری، صبح امروز در مراسم افتتاح سال تحصیلی حوزه علمیه خواهران در حوزه علمیه حضرت زینب (س) با اشاره به اینکه در قرآن کریم آیات بسیاری در مورد حضرت موسی (ع) آمده است، اظهار داشت: گفتگوی حضرت موسی (ع) با خدا، حکم خدا به حضرت موسی (ع) و درخواست حضرت موسی (ع) از خدا قابل تأمل است.

وی عنوان کرد: استماع به معنای شنیدن همراه با تفکر و تعقل است و اولین دستور برای پیامبر خود حضرت موسی (ع)، این است که حرفی که می‌گویم بشنو و از آن به سادگی عبور نکن و نسبت به آن تفکر و تعقل داشته باش.

ناصری بیان کرد: خدا چند دستور به حضرت موسی داده که اولین آن انجام حرکت توحیدی و پس از آن، طی کردن مسیر بندگی و سپس برپایی نماز و برقراری ارتباط با خداست.

نماینده ولی‌فقیه در استان یزد با تاکید بر اینکه قیامت و حساب و کتاب در کار است، افزود: خدا به حضرت موسی (ع) هشدار داد که همه حرکات تو نزد من حساب و کتاب دارد و پاسخگوی آن باشی.

ناصری با اشاره به درخواستی که فرعون از خدا داشت، عنوان کرد: آیه معروف «رب شر» خواسته حضرت موسی (ع) از خدا برای ایستادگی در مقابل فرعون است.

وی با تاکید بر اینکه این آیه برای همه ما درس دارد، افزود: همه باید در برابر سختی‌ها و مشکلات تحمل و شرح صدر داشته باشیم.

امام جمعه یزد با اشاره به اینکه «یسر امری» خواسته دیگر موسی از خداست، اظهار داشت: این آیه نشان از توکل به خدا دارد زیرا حضرت موسی (ع) به خدا گفت هر آنچه که صلاح من در آن است را برایم قرار بده و کار در این مسیر را برایم آسان کن.

ناصری تصریح کرد: تا ایمان به خدا و توکل به خدا نباشد، به پیروزی و نصرت نخواهیم رسید همانگونه امام خمینی (ره) در همه امور به خدا توکل داشت و همه چیز را از آن خدا می‌دانست حتی زمان آزادسازی خرمشهر، اعلام کرد که خرمشهر را خدا آزاد کرد.

وی به تفسیر این آیه پرداخت و بیان کرد: امیدواریم خداوند متعال به همه ما شرح صدر عنایت کند تا بتوانیم در مسیر خود با توکل به خدا حرکت کنیم.