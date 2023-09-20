حل اختلاف چند ساله کشاورزان روستای بکندی در بخش کوهین

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا نجفی الموتی در این خصوص اظهار کرد: از سال ۱۳۹۷ کشاورزان روستای بکندی به دلیل محصور شدن بخشی از حریم چاه‌های قنات روستا که آب کشاورزی منطقه را تأمین می‌کند با مالک یک باغ ۴۰ هکتاری در اختلاف بوده‌اند.

وی ادامه داد: این اختلاف بر سر عدم دسترسی کشاورزان به برخی از چاه‌های قنات برای لایروبی بود که در داخل باغ مالک زمین قرار داشت.

نجفی اضافه کرد: به همین منظور در جلساتی که توسط دادگاه و شعب شورای حل اختلاف حوزه قضائی کوهین با حضور روحانی و شورای اسلامی روستا، وکلا، مالک زمین و تعدادی از کشاورزان روستا برگزار شد، مقرر گردید با رضایت طرفین بخشی از فنس این باغ جهت دسترسی کشاورزان به چاه‌های قنات روستا جمع آوری شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه قضائی با استفاده از ظرفیت شعب شورای حل اختلاف، روحانیون، شورای اسلامی و معتمدین همواره برای صلح و سازش در اختلافات تلاش می‌کند