به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علیرضا اعرافی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی حوزههای علمیه که در سالن همایش مدرسه علمیه دارالشفاء قم برگزار شد اظهار داشت: بر اساس منشور روحانیت که از سوی امام راحل بیان شده، حوزههای علمیه از جمله مهمترین پایگاهها در برابر انحراف بوده اند.
مدیر حوزههای علمیه، بیان داشت: علمای اسلام در طول تاریخ، معارف اسلامی را بدون کم و زیاد جمع آوری و به نسلهای آینده انتقال دادند.
وی گفت: حوزه علمیه در راستای تبلیغ دین اسلام گامهای مؤثری برداشته است، اما رهنمودهای اخیر رهبر معظم انقلاب درهای جدیدی را به سوی امر تبلیغ گشوده است.
آیت الله اعرافی عنوان داشت: مدیریت حوزههای علمیه برنامههای جدیدی در زمینه تبلیغ در دست طراحی دارد و در این راستا طلاب جهادی میتوانند نقش مهمی داشته باشند.
مدیر حوزههای علمیه، تبلیغ را موضوع محوری در برنامههای حوزه علمیه برشمرد و ابراز داشت: توجه به امر تبلیغ باید در تمامی سطوح حوزه علمیه مورد توجه باشد و تمامی تلاشها نیز میبایست معطوف به تبلیغ دین و معارف الهی باشد.
امام جمعه قم گفت: برای توفیق در امر تبلیغ میبایست شناخت درستی از مخاطب به خصوص نسل جوان داشت و در این زمینه بسترسازی لازم میبایست صورت گیرد.
۲۰ طرح تبلیغی مهم را در دست تدوین داریم
آیت الله اعرافی ابراز داشت: ۲۰ طرح تبلیغی مهم را در دست تدوین داریم و از تمامی اساتید حوزه علمیه درخواست داریم تا در کنار مباحث علمی به امر تبلیغ نیز توجه ویژهای داشته باشند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دبیرخانه حمایت از پژوهشهای مورد نیاز نظام اسلامی تشکیل شده افزود: در حال حاضر ۵۰۰ طرح در دبیرخانه حمایت از مطالعات مورد نیاز نظام اسلامی در دست بررسی است و نهادهای پژوهشی و تحقیقی نیز در این زمینه همراهی دارند.
مدیر حوزههای علمیه با بیان اینکه باید رشتههای جدیدی در حوزه علمیه ایجاد شود افزود: در حال حاضر ۱۰۰ رشته و گرایش حوزوی در سایر استانهای کشور دنبال میشود و باید به عمق و همچنین کیفیت رشتههای جدید توجه کرد.
وی ابراز داشت: هم اکنون ۳۰ استاد در ۱۵ استان کشور تدریس درس خارج دارند و درس خارج در استانها باید دارای کیفیت و عمق خوبی باشد و سطح و محتوای ارائه شده نباید کاهش یابد.
آیت الله اعرافی بیان داشت: ما به حوزه آزاد تاکید داریم و به موضوعاتی همانند سنت مباحثه در بین طلاب، انتخاب استاد و حوزه آزاد تاکید داریم.
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