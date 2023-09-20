کشف ۲۵ کیلوگرم مواد مخدر در آبادان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعید داراب نیا ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانهای با اعلام این خبر اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با کار اطلاعاتی از فعالیت یک قاچاقچی مواد مخدر که اقدام به حمل و فروش مواد مخدر در شهرستان آبادان میکرد، مطلع شدند و دستگیری آن را در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود: مأموران پلیس با رصد اطلاعاتی و اقدامات تخصصی مخفیگاه متهم را شناسایی و با هماهنگی مرجع قضائی و در عملیاتی ضربتی او را دستگیر کردند.
رئیس پلیس مواد مخدر خوزستان تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهم مقدار ۲۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشه که از مرزهای شرقی وارد کشور شده و ۵ کیلوگرم هروئین کشف و خودروی متهم نیز توقیف شد.
سرهنگ داراب نیا با اشاره به تحویل متهم به مرجع قضائی، بیان کرد: مواد مخدر یکی از مهمترین عوامل فروپاشی خانوادهها و سرمنشاء بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی است که مبارزه با این ناهنجاری اجتماعی نیازمند همکاری همه جانبه مردم و نهادهای مسئول با پلیس است.
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