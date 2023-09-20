۶۵ درصد اعتبارات عمرانی و خدماتی شهرداری منطقه۴ یزد جذب شد

سید ابوالفضل کشفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اولویت کاری اداره عمران منطقه، توزیع عادلانه اعتبارات عمرانی در سطح منطقه است.
او افزود: به همین منظور پروژهها به تناسب اولویت در روند انجام مناقصه قرار گرفته و پیمانکاران آن پس از طی مراحل قانونی مشخص و مشغول کار شده اند.
مدیر شهرداری منطقه چهار یزد با اشاره به برخی پروژههای اجرا شده، عنوان کرد: بازپیرایی بوستانهای درون محلهای، تعویض سنگ جدولهای فرسوده، زیرسازی و پخش آسفالت معابر اصلی و فرعی، پیاده روسازی، احداث و تکمیل بوستانها و جمع آوری نخالههای بلاصاحب برخی از این پروژه هاست.
کشفی اظهار داشت: تمامی اسناد و مدارک عملکردی پیمانکاران طبق برنامه زمانبندی و بر اساس پیشرفت فرآیندهای عمرانی و خدماتی آماده شده و در اسناد منطقه ثبت شده است.
گفتنی است؛ از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۲۷ مورد قرارداد عمرانی و خدماتی با پیمانکاران منتخب، منعقد شده است.
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