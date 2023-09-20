خون شهیدان وحدت آفرین است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل قزل سفلی ظهر چهارشنبه در حاشیه مراسم تشییع پیکرهای مطهر دو شهید مدافع امنیت شهرستان ممسنی در نورآباد بیان کرد: ما از قرآن آموخته‌ایم که شهید یک حقیقت جاری و یک خورشید تابان است.

وی ادامه داد: در مراسم تشییع امروز شاهد حضور گسترده و پرشور مردم بودیم که آمدند تا بگویند شهدا با تقدیم جان خود راهی تازه گشودند و این شهادت نقطه پایان نیست بلکه نقطه آغاز نبرد با استکبار و جنایتکاران عالم است.

او اظهار کرد: دشمنان تصور می‌کنند با به شهادت رساندن جوانان ما می‌توانند این حقیقت جاری و خورشید عالم تاب جهان اسلام را خاموش کنند.

وی، با اشاره به شهادت مظلومانه این دو بسیجی مدافع امنیت گفت: بسیجیان ما چه کرده بودند که ناجوانمردانه مورد حمله قرار گرفته و به شهادت رسیدند.

او اظهار کرد: گناه آنها غیر از این است که جان خود را فدای امنیت کشور و حفظ امنیت، جان و ناموس مردم می‌کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس گفت: بسیجیان عزیز ما در طول تاریخ عظیم انقلاب اسلامی و در این چهار دهه نشان دادند که در برابر دشمن تسلیم ناپذیر و شکست ناپذیر و در برابر مؤمنان، رئوف، مهربان و متواضع هستند.

قزل سفلی افزود: امروز بسیجیان ما در عرصه‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی، جهادی و محرومیت زدایی و در هر جا که مردم ما به آنها نیاز دارند در کنار آنها محکم و راست قامت ایستاده‌اند و همه بر این باورند که با روحیه بسیجی و جهادی می‌توان ایستاد.

