واگذاری انشعاب آب و فاضلاب به ۷۱۵ واحد نهضت ملی مسکن در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر اکبریان روز پنج شنبه در این رابطه در جمع خبرنگاران توضیح داد: با توجه به اهمیت مسکن ملی که از برنامه‌های دولت مردمی سیزدهم است شرکت آب و فاضلاب استان لرستان در این بخش اقدام به واگذاری انشعاب آب و فاضلاب به ۷۱۵ واحد در شهر خرم آباد کرده است.

وی خاطر نشان کرد: برای اجرای این طرح یک حلقه چاه حفر و یک ایستگاه پمپاژ احداث شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان با اشاره به احداث ۱۱ کیلومتر خط انتقال و بیش از ۷ کیلومتر شبکه توزیع آب در این طرح یادآور شد: همچنین نزدیک به ۱۰ کیلومتر اجرای خط انتقال فاضلاب طراحی و عملیاتی شده است.

اکبریان اضافه کرد: برای ایجاد انشعاب آب و فاضلاب این واحدهای مسکونی اعتباری بالغ بر ۷۶ میلیارد تومان هزینه شده است.

وی بیان کرد: شرکت آب و فاضلاب لرستان آمادگی کامل برای اجرا و واگذاری انشعاب آب و فاضلاب تمامی پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن استان را در صورت تأمین اعتبارات لازم دارد.