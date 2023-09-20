زمینه آزادی ۲۳ نفر از زندانیان جرایم غیر عمد در مشهد فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد غفاریان طوسی ظهر دوشنبه در نشست اختتامیه پویش مشهد مهربان و آزادسازی زندانیان غیر عمد و آغاز کمک به کودکان بازمانده از تحصیل اظهار کرد: از همه کسانی که در رقم زدن این اتفاق در سومین سال مشارکت داشتند تشکر میکنم. امروز از عزیزانی تقدیر میکنیم که در جهت آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد سه سال است فعالیت میکنند. عزیزانی که نانآور خانواده بودند و به زندان رفتن آنها مشکلات بسیاری ایجاد میکند.
رئیس ستاد دیه خراسان رضوی با اشاره به اینکه در سنوات قبل سالانه یک گلریزان در استان داشتیم ادامه داد: به لطف خدا و به برکت همدلی مردم، سال گذشته تعداد گلریزانها افزایش یافت و امسال به ۲۷ گلریزان رسید که ۱۳ مورد آن را شورای اجتماعی محلات برعهده داشتند. امسال غریب به ۲۲ هزار نفر مشارکت داشتیم در حالی که سال گذشته ۱۰ هزار نفر و سال قبل از آن ۴ هزار نفر مشارکت داشتند. این افزایش تعداد مشارکتها بسیار ارزشمند و مهم است و نشان میدهد مسئولیت اجتماعی در بدنه جامعه ترویج شده است.
وی بیان کرد: یقین دارم در ۱۳ همایش شورای اجتماعی محلات بیش از ۸۰۰ میلیون تومان جمعآوری شده است. مجموع کمکهای جمعآوری شده در کارتخوانهای مناطق ۱۳ گانه، نزدیک به ۷۰۰ میلیون تومان است و بخش زیادی نیز به صورت نقدی و حضوری جمعآوری شده است.
غفاریان طوسی از آزادسازی ۲۳ زندانی طی امروز و فردا خبر داد و گفت: نزدیک به ۱۳ میلیارد تومان جمع بدهکاری این افراد بوده که با مشارکت مددکاران، رئیس زندان، خادمان حرم و دبیران شوراهای اجتماعی محلات، نزدیک به ۲ میلیارد تومان آن بخشیده شده و ۸ میلیارد نیز قسمت بندی شده است. علاوه بر مبلغ ناچیزی که توسط مددجو ارائه شده است، ۱ میلیارد و ۷۳۰ میلیون تومان با مشارکتهای مردمی پرداخت شده تا این افراد نیز به زودی آزاد شوند.
رئیس ستاد دیه خراسان تاکید کرد: ستاد دیه یک نهاد مردمی است و به وسیله مردم اداره میشود. امیدواریم این روند تا پایان سال ادامه داشته باشد و مقدمات گلریزان بهتری را در سال آینده شاهد باشیم.
نظر شما