به گزارش خبرگزاری مهر، "ابراهیم خلیل‌الله" در شش قسمت 45 دقیقه‌ای دوران رسالت حضرت ابراهیم (ع) را تا ساخت بنای کعبه به تصویر می‌کشد. در این مجموعه محمد صادقی در نقش حضرت ابراهیم (ع)، بهزاد فراهانی در نقش آذر، چنگیز وثوقی در نقش نمرود، فخرالدین صدیق شریف در نقش شیطان، میرطاهر مظلومی در نقش مشاور نمرود، نگین صدق گویا و روشنک عجمیان در نقش همسران دومین پیامبر اولوالعزم الهی بازی کرده‌اند.

با قطعی شدن پخش مجموعه "ابراهیم خلیل‌الله" در باکس سریال‌های یکشنبه شب‌، پخش مجموعه "پشت درهای خالی" که پیش از این گفته شده بود جایگزین مجموعه "مسافر سحر" خواهد شد، به تعویق افتاد. "ابراهیم خلیل الله" همچون سایر مجموعه‌های شبکه دو ساعت 30/21 پخش و روز بعد ساعت 14 تکرار می‌شود.