به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز چهارشنبه مراسم تجلیل از حماسه سازان دیروز و امروز دفاع مقدس با حضور بیش از ۴۰۰ نفر از پیشکسوتان جهاد و شهادت و فعالان حوزه دفاع مقدس برگزار شد.

همچنین در مراسم مذکور از تمبر یادبود شهدای شاخص خوزستان رونمایی شد.

این تمبر با هدف بزرگداشت و گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای خوزستان و معرفی آن‌ها به نسل جوان رونمایی شده است.

همچنین به مناسبت هفته دفاع مقدس بیش از سه هزار و ۶۰۰ برنامه در شهرهای مختلف خوزستان برگزار خواهد شد.

استان خوزستان در دوران دفاع مقدس ۳۲ هزار شهید والامقام را تقدیم کرده است.