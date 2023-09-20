به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز چهارشنبه مراسم تجلیل از حماسه سازان دیروز و امروز دفاع مقدس با حضور بیش از ۴۰۰ نفر از پیشکسوتان جهاد و شهادت و فعالان حوزه دفاع مقدس برگزار شد.
همچنین در مراسم مذکور از تمبر یادبود شهدای شاخص خوزستان رونمایی شد.
این تمبر با هدف بزرگداشت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خوزستان و معرفی آنها به نسل جوان رونمایی شده است.
همچنین به مناسبت هفته دفاع مقدس بیش از سه هزار و ۶۰۰ برنامه در شهرهای مختلف خوزستان برگزار خواهد شد.
استان خوزستان در دوران دفاع مقدس ۳۲ هزار شهید والامقام را تقدیم کرده است.
نظر شما