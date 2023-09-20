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۲۹ شهریور ۱۴۰۲، ۱۶:۵۵

تمبر یادبود شهدای شاخص خوزستان رونمایی شد

تمبر یادبود شهدای شاخص خوزستان رونمایی شد

اهواز- به مناسبت هفته دفاع مقدس از تمبر یادبود شهدای شاخص خوزستان رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز چهارشنبه مراسم تجلیل از حماسه سازان دیروز و امروز دفاع مقدس با حضور بیش از ۴۰۰ نفر از پیشکسوتان جهاد و شهادت و فعالان حوزه دفاع مقدس برگزار شد.

همچنین در مراسم مذکور از تمبر یادبود شهدای شاخص خوزستان رونمایی شد.

این تمبر با هدف بزرگداشت و گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای خوزستان و معرفی آن‌ها به نسل جوان رونمایی شده است.

همچنین به مناسبت هفته دفاع مقدس بیش از سه هزار و ۶۰۰ برنامه در شهرهای مختلف خوزستان برگزار خواهد شد.

استان خوزستان در دوران دفاع مقدس ۳۲ هزار شهید والامقام را تقدیم کرده است.

کد مطلب 5890644

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