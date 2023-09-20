اعضای هیات مدیره انجمن صنفی نهاده های کشاورزی گیلان مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه جلسه مجمع عمومی انجمن صنفی نهاده‌های کشاورزی استان گیلان با موضوع برگزاری دومین دوره انتخابات هیأت مدیره و بازرسان برگزار شد.

در این جلسه و با انتخاب اعضای مجمع، آقایان شعیب قدیمی، عرفان منصوریان، خلیل بلبل آبادی، علیرضا نظام دوست و امید سماواتی به عنوان عضو هیأت مدیره و آقایان هادی زارع پاک و علیرضا ثابت پور به سمت بازرس انجمن صنفی انتخاب شدند.

گفتنی است؛ انجمن صنفی نهاده‌های کشاورزی گیلان مرجع تخصصی و صنفی زنجیره تأمین نهاده و پشتیبانی و خدمات کشاورزی تولید کنندگان محصولات کشاورزی استان است.