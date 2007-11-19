دکتر علی خرم در گفتگو با خبرنگار در تحلیل گزارش البرادعی گفت : گزارش البرادعی با گزارشهای قبلی او در مورد ایران تفاوت داشت و دارای دو حسن بزرگ بود.

وی افزود : اولین نکته مثبت گزارش البرادعی این بود که یک مروری بر فعالیتهای هسته ای ایران از ابتدا تا انتها کرده بود و در مواردی حکم بر تطابق ادعاهای ایران با تحقیقات آژانس کرده بود که این می تواند مبنای خوبی برای مسئله هسته ای ایران باشد.

خرم تصریح کرد : حسن دوم گزارش اخیر البرادعی این است که با تایید گفته های ایران در برخی از موارد و تایید آنها از سوی آژانس عملا گام مهمی در جهت اعتماد سازی برداشته شد.

این کارشناس هسته ای با اظهار این مطلب که با وجود همه نکات مثبت این گزارش حاوی نکات منفی هم هست، گفت : در گزارش البرادعی با وجود بررسیهای و مذاکرات مفصل هنوز مسئله p2 حل نشده است و این می تواند سرآغاز یک داستان جدید در این برهه باشد.

خرم تصریح کرد : با وجود اینکه البرادعی اعلام کرده است که در مراکز بازدید شده ایران نشانه ای از فعالیت تسلیحاتی یافت نشد اما ایران باید "مراکز اعلام نشده" را هم برای بازرسان آماده کند که این حرف نوعی تعریض به ایران محسوب می شود.

این کارشناس هسته ای با اشاره به استراتژی البرادعی در برابر آمریکا گفت : البرادعی تا کنون به خوبی در برابر آمریکا مقاومت کرده است اما با گذاشتن نکات مبهم و منفی در گزارش کمک مهمی هم به آمریکا برای کش دادن قضیه کرده است .

وی افزود : گزارش آتی سولانا که در کنار گزارش البرادعی مبنای تصمیم شورای امنیت خواهد شد که احتمالا گزارش سولانا منفی خواهد بود وهمین منفی بودن گزارش سولانا گزارش نسبتا مثبت البرادعی را تحت الشعاع قرار خواهد داد و قطعنامه سوم نیز بر همین اساس صادر می شود.

این کارشناس حقوق بین الملل با اشاره به تصمیم گروه " اقدام عملیات مالی" که متشکل از کشورهای صنعتی و زیر مجموعه های آنان است برای فشار اقتصادی به ایران، گفت : فشارهای اقتصادی حتی خارج از شورای امنیت روی ایران تنظیم شده است ولی این تحریمها نمی تواند ایران را به زانو دربیاورد ولی در دراز مدت آثار منفی بر ساختار اقتصادی کشور می گذارد.