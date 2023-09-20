به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالله حسنی عصر چهارشنبه در نشست معاونان آموزشی و مدیران گروه معارف شمال‌غرب کشور در سالن بصیرت دانشگاه محقق اردبیلی اظهار کرد: ما تحول عظیمی را در ارائه دروس معارف در سال تحصیلی جدید شاهد خواهیم بود تا اساتید بتوانند دانشجویان را به صورت کاربردی و عملیاتی با مبانی معرفتی و دینی آشنا کنند.

وی بهترین و سودمندترین علم را معرفت‌الله معرفی کرد و گفت: علمی که انسان را به توحید رسانده و از جهل برحذر کند، علم مفید و مؤثر است که می‌تواند بشر را به بالاترین مرتبه انسانیت برساند.

مسئول نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان اردبیل تصریح کرد: اساتید گروه معارف با توانمندی بالا سعی خواهند کرد در سال تحصیلی جدید با محور خرد و عقل جمعی دانشجویان را بیشتر با مبانی معرفتی، اعتقادی و اخلاقی آشنا کرده و از اندیشه آنها شبهه و انحرافات را بزدایند.

حجت‌الاسلام حسنی افزود: دشمن تلاش می‌کند با طرح شبهات مختلف ذهن دانشجویان ما را مخدوش جلوه دهد اما ضروری است اساتید معارف در قالب جهاد تبیین روشنگری را ملاک عمل قرار داده و زمینه تبیین درست و واقعی مسائل را فراهم کنند.

وی به بحران‌های جدی در عصر معاصر اشاره کرد و ادامه داد: یکی از این بحران‌ها، بحران اعتقادی است که نه تنها جوانان ما را بلکه دنیا را تهدید می‌کند که اگر خانواده‌ها و دلسوزان جامعه در رفع این شبهات مشارکت نکنند، امکان به انحراف کشیدن اندیشه جوانان ما وجود دارد.

حجت‌الاسلام حسنی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: باید اعتماد بین استاد و شاگرد در یک مسیر اعتقادی و باور عمیق تقویت شده و زمینه همراهی و همسویی بیشتر فراهم آید.

وی دومین بحران عصر معاصر را بحران اخلاقی توصیف کرد و گفت: در بحث اخلاق نیز بهتر است جوانان ما با الگوهای اخلاقی شایسته مکتب اسلام و سیره اهل بیت آشنا شده و با آن انس بگیرند.

مسئول نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان اردبیل ضرورت انجام مسئولیت‌های خطیر را در قالب اساتید معارف و همراهان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها یادآور شد و افزود: ما وظیفه آشنایی و هدایت نسل آینده را به سمت یک زندگی همراه با سعادتمندی بر عهده داریم.