اعمال تحریم علیه ایران معادله "باخت- باخت" است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه، سند چشم انداز و اصل 44 قانون اساسی گفت: حضور موثر در اقتصاد جهانی در این سه سند مورد تاکید قرار گرفته که وقوع آن نیز با نوشتن بر روی کاغذ حل نمی شود بلکه راهکار دستیبابی به آن تعامل موثر است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در چنین شرایطی باید منافع ملی را شناخت و با زبان جهانی حرف زد. این درحالی است که تنها در صورتی که بتوانیم منطق خود را به نحو مطلوب ارائه کرده و راههای تعاملی را که به نفع منافع ملی است ارائه کنیم، می توانیم حضور موثر در اقتصاد جهانی را تحقق بخشیم.

وی افزود: اتاق بازرگانی امید دارد بتواند وظایف خود را در این زمینه انجام دهد. اما بی شک تمامی فعالان اقتصادی می دانند که تحریم اقتصادی که برخی کشورها بر علیه ایران دنبال کرده اند، چندان مهم نیست و ما باید به عنوان سفیران اقتصاد کشور به طرفهای خارجی خود این نکته را منتقل کنیم که اعمال محدودیت های اقتصادی توسط برخی از کشورها قطعا اهداف سیاسی آنها را تحقق نمی بخشد.

نهاوندیان ادامه داد: اعمال چنین تحریم هایی اگرچه هزینه انجام برخی اعمال اقتصادی را بالا می برد ولی این هزینه برای دو طرف حاصل می شود و به نوعی معادله "باخت- باخت" است.

به گفته وی، در عین حال سخت شدن مبادلات و بالارفتن هزینه آن می تواند آثاری نامطلوب داشته باشد ولی از آن طرف هم ضررهایی متوجه تحریم کنندگان می کند. بنابراین با انتقال این مفهم و با منطق اقتصادی باید به تفاهم کمک کرد.

وی وظیفه اتاقهای بازرگانی را ارائه راهنمایی و مشاوره در جهت حل مشکلات واحدهای تولیدی و خدماتی دانست و اظهار داشت: اتاق از همه دستگاههای مسئول و خصوصا بانکها درخواست کرده تا نمایندگانی را به اتاق معرفی و مستقر کنند تا به خوبی به سوالات تولیدکنندگان و صادرکنندگان پاسخ داده و حل مشکلات را براساس راه حل های دستگاههای مسئول ارائه دهند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: در شرایطی که بدخواهان محدودیت هایی را برای واحدهای تولیدی و صادراتی کشورمان اعمال کرده اند وقت این نیست که در داخل نیز حرکت های انقباضی و محدودیت زایی داشته باشیم بلکه بهترین راه مقابله با تحریم های خارجی، تسهیل و روانسازی فرآیند تجاری و اقتصادی در داخل کشور است.

وی افزود: باید از تهدیدات خارجی بهره گرفته و روان سازی لازم را در تشریفات کار اقتصادی در داخل کشور داشته باشیم. در این راستا توقع نمی رود بنگاههای اقتصادی ما در کارزار اقتصادی مورد آسیب قرار گیرند بلکه از دستگاههای دولتی می خواهیم در این شرایط موانع را برطرف کنند. لذا در سیاست های تجاری کشور، تسهیلات بانکی و مقررات گمرکی حکم روز باید این باشد که دستگاهها سیاست تسهیل و گشایش را دنبال کنند و از افزایش تشریفات بپرهیزند.

نهاوندیان با اشاره به معضل تامین سوخت مورد نیاز تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، صرفه جویی در مصرف سوخت را یک وظیفه ملی دانست و گفت: تصمیم کشور برای سهمیه بندی در راستای این هدف ملی است که ممکن است روش و شیوه آن مورد اختلاف نظر باشد ولی در این شرایط که بنگاههای ما با مشکلات دیگری دست و پنجه نرم می کنند، شایسته نیست که به خاطر بنزین خودروی خود دچار مشکل شوند.

وی اظهار داشت: در این مورد از وزرای صنایع و نفت درخواست می کنیم که این مشکل را حل کنند.

نهاوندیان عدم مخالفت شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی با بندی در قانون اصل 44 که وظایفی را برای اتاق بازرگانی مشخص کرده، بسیار مطلوب دانست و گفت: این موضوع وظیفه بسیار مهمی است که قانون اصل 44 به اتاق واگذار کرده که در همه جای فرآیند تصمیم گیری حضور داشته باشد. بنابراین باید خود را آماده کرده و برای این کار حضور فعال کمیسیون های تخصصی اتاق طلب می شود.

به گفته وی، دولت پس از ادغام شوراها اتاق را به عنوان عضو رسمی شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی پذیرفته که باید در 5 کمیسیون این شورا حضور فعال داشته باشیم که این خود حجم عظیمی از کار را پیش روی اتاق می نهد.

وی با اشاره به تجدید نظر در شیوه بودجه نویسی دولت و تحول فرآیند تصمیم گیری راجع به بودجه گفت: اگر سیاست های اصل 44 قانون اساسی را قبول داریم تحول اصلی در این است که با مشورت بخش خصوصی و با توجه به اولویت ها و نیاز بنگاههای اقتصادی باید بودجه نویسی را صورت دهیم اگر در این فرآیند تشکل های بخش خصوصی توانستند نظر خود را اعمال و ابراز کنند، درجه تحقق اهداف افزایش می یابد.

نهاوندیان افزود: اگر قرار است دولت و مجلس در فرآیند تصمیم گیری های خود از مشاورت اتاق بهره گیرند باید مسئولان استانی نیز همراه با روسای اتاقهای بازرگانی باشند.

در ادامه جاریانی یکی از اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز با اشاره به مشکل تورم و قیمت تمام شده بالای کالاهای ایرانی، این امر را ضربه مستقیم به عرصه اقتصاد کشور ذکر کرد.

وی افزود: این امر رقابت با کالاهای وارداتی را با توجه به تثبیت نرخ دلار مشکل کرده است. ضمن اینکه بازپرداخت مربوط به پایه یورو و برخی تحریم های بانکی نیز مشکلاتی را برای اقتصاد داخل کشور فراهم آورده است.

به گفته جاریانی، در این راستا لازم است سقف اعتبار 2 برابر وضع موجود به واحدهای تولیدی ارائه شود و از سوی دیگر نیز بانک مرکزی و سایر بانکها باید راهکارها را برای مقابله با تحریم ارائه دهند.

در ادامه ابوئی مهریزی یکی دیگر از اعضای اتاق بازرگانی ایران نیز خواستار اصلاح، بررسی و بازبینی اعضا هیئت رئیسه و کارگزاری های بورس شد و گفت: صدر بورس دولتی هستند و اخیرا نیز مصوبه ای داشته که کارگزاری ها نباید اشخاص ذی نفع باشند که این موضوع در راستای اصل 44 نیست.

همچنین حاجی بابا یکی دیگر از اعضای اتاق نیز با اشاره به دولتی بودن اعضای شورای بازنگری در قوانین بانکی کشور گفت: حداقل 50 درصد این افراد باید دولتی باشند. ضمن اینکه حضور 20 نفر از نمایندگان دولت در پارلمان بخش خصوصی مطابق با سیاست های اصل 44 قانون اساسی نیست.