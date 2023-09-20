آغاز سال تحصیلی مدارس ملایر با ورود ۴۲ هزار دانش آموز

مهدی عابدینی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه همزمان با سال تحصیلی چندین جشن در مدارس در مقاطع مختلف برگزار می‌شود اظهار کرد: جشن بازگشایی مدارس (جوانه‌ها) اول مهر ماه بصورت نمادین در دبیرستان متوسطه دوره اول "سردار قاسم سلیمانی" برگزار خواهد شد.

مدیر آموزش و پرورش ملایر افزود: برنامه "یک روز با هنرستان من" ۲۸ شهریور ماه در هنرستان "شهید باقری" برگزار شد و جشن شکوفه‌ها نیز ۲۹ مهر ماه با حضور ۳ هزار و ۸۵۰ کلاس اولی در مدارس ملایر برگزار شد که این مراسم به صورت نمادین در مدرسه دخترانه کوثر فخریه برگزار شد.

وی اضافه کرد: جشن غنچه‌ها ویژه پیش دبستانی‌ها، نیز ۱۶ مهر ماه برگزار خواهد شد.

مدیر آموزش و پرورش از ورود ۴۲ هزار دانش آموز به مدارس ملایر در مقاطع مختلف تحصیلی خبر داد و گفت: از این تعداد حدود ۲۳ هزار و ۲۰۰ دانش آموز در مقطع ابتدایی در سطح شهرستان تحصیل می‌کنند.

عابدینی به کمبود ۲۲۶ معلم در مقطع ابتدایی همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر در مقطع متوسطه نیز حدود ۲۰۰۰ ساعت خالی داریم که پیگیری می‌کنیم تا پایان هفته به کمتر از این میزان برسد.

وی با بیان اینکه برای جبران کمبود نیروی انسانی از فرهنگیان بازنشسته و ماده ۲۸ «جذب نیرو از طریق آزمون استخدامی» استفاده می‌کنیم، ابراز امیدواری کرد برای اول مهر تمامی کلاس‌ها دبیر و آموزگار داشته باشند.