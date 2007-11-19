34 نوع محصول در گیلان تحت پوشش صندوق بیمه محصولات کشاوررزی است

ولی اله آزاد پیما در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، افزود: برنج، گندم، جو، کلزا،سویا ،ذرت علوفه ای، آبزیان گرم آبی، سردآبی، طرح های جنگداری، منابع طبیعی، مرتعداری، دام های سبک، سنگین، گاو میش، بوقلمون، زنبورعسل، کرم ابریشم و طرح های آبخیزداری از جمله این موارد است.

وی،عمر صندوق بیمه محصولات کشاورزی را در ایران 23 سال عنوان کرد و گفت:عمر بیمه محصولات کشاورزی در گیلان حدود 18 سال بوده و اولین محصولی که تحت پوشش صندوق بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفت برنج بود.

آزاد پیما از تحت پوشش قرار دادن محصولات همچون کیوی، فندق، بادام زمینی و صیفی در آینده نزدیک در استان خبرداد و افزود: زیر پوشش بیمه قرار دادن محصولات کشاورزی از سیاستها دولت به ویژه وزارت جهاد کشاوررزی است.

وی در خصوص دریافت و پرداخت حق بیمه کشاورزان نیز گفت: برای تعادل نسبت حق بیمه های که از کشاورزان گرفته و نسبتی که به کشاورزان پرداخت می شود سیاست های تشویقی در دستور کار بیمه قرار گرفته است.

آزادپیما افزود: در سال زاراعی 86 - 87 در 12 شعبه حق بیمه های نسبت به سال گذشته کمتر و در 12 شعبه دیگر در سطح استان حق بیمه ها نسبت به سال گذشته بیشتر شده است.

این مقام مسئول در صندوق بیمه محصولات کشاورزی اعلام کرد: افزایش حق بیمه در 12 شعبه استان به دلیل پرداخت غرامت 6/3درصدی در پنج سال گذشته در این مناطق بوده است.

