چاوز در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت امور خارجه یکشنبه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی از سفر هوگوچاوز رئیس جمهور ونزوئلا طی امشب به تهران خبر داد و اظهار داشت: در این سفر یک روزه وزرای خارجه نفت ، ارتباطات و صنایع ونزوئلا نیز آقای چاوز را همراهی خواهند کرد.

حسینی افزود: قرار است در جریان این سفر علاو بر بیانیه مشترک دو جانبه تفاهم نامه ای نیز بین وزارت صنایع و همتای ونزوئلایی به امضا برسد.

سفر متکی به کویت و قطر

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین از سفر منوچهر متکی به کویت و قطر دراواخر هفته جاری خبر داد.

تحلیل گزارش البرادعی

حسین افزود: گزارش اخیر محمد البرادعی درباره روند همکاری های ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی را گزارشی با قوت بیشتر نسبت به گزارش های قبلی او خواند.

وی اظهار داشت: این گزارش به ویژه در خصوص مباحث مربوط به سانتریفیوژهای P1 و P2 کاملا مشخص کرد که تمام مواضع جمهوری اسلامی ایران در طول 4 سال گذشته درست، منطقی، صادقانه و شفاف بوده است.

سخنگوی وزارت خارجه این گزارش را به معنای رد و نفی اتهامات واهی برخی کشورهای غربی علیه فعالیت های صلح آمیز ایران دانست و افزود: ما همواره روند گفتگوها را مورد تاکید قرار داده و بر نتیجه بخش بودن آن تاکید کرده ایم ضمن اینکه معتقدیم به جای پرداختن به تضمیمات تنگ نظرانه جهت اعمال فشار سیاسی باید با تداوم روند کنونی مذاکرات با آژانس به حمایت از این روند ادامه دهیم.

حسینی تاکید کرد: ما معتقدیم که باید در این خصوص از سیاست های غیر منطقی و غیر حقوقی که تاکنون وجود داشته، پرهیز شود و یاد آوری این نکته نیز لازم است که از نکات بارز و نتایج مشخص گزارش اخیر البرادعی این بوده که ارجاع و بررسی مسئله هسته ای ایران در شورای امنیت هیچ مبنای قانونی و حقوقی نداشته است.

وی در خصوص وجود برخی موارد دو پهلو در گزارش البرادعی افزود: برخی نکات که در این گزارش وجود دارد قرار است در اینده نیز مورد رسیدگی قرار گیرد و آنچه مربوط به گذشته بوده در چارچوب مدالیته حل و فصل شده و مراحل دیگر آن نیز در حال طی شدن است.

واکنش ایران به قطعنامه جدید

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با توجه به این واقعیت که گزارش البرادعی توانایی مقابله با صدور قطعنامه جدید علیه ایران را ندارد، واکنش تهران به صدور قطعنامه جدید علیه کشورمان چه خواهد بود؟ اظهار داشت: در صورتی که علیرغم همکاری های مثبت و سازنده ما با آژانس و برخلاف گفتگوهایی که در گذشته شده، قطعنامه جدیدی صادر شود، قطعا در روند اجرایی طرح اقدام یا مدالیته تاثیر خواهد داشت.

احتمالات جدید درباره نیروگاه بوشهر

وی درادامه در پاسخ به سئوالی در رابطه با زمان تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر با توجه به اعلام زمان مهرو موم سوخت اتمی مورد نیاز برای ارسال به این نیروگاه گفت: تکمیل نیروگاه بوشهر و ارسال سوخت مورد نیاز آن اساسا از سوی روسیه به تهران تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار داشته و خواهد داشت.

حسینی افزود: در این خصوص طرف روسی هم اعلام کرده که آژانس می تواند در مهر و موم سوخت ارسالی به نیروگاه اتمی بوشهر نظارت کند و امیدواریم به زودی شاهد ارسال سوخت و تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر باشیم .

سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص تاریخ بهره برداری از نیروگاه اتمی بوشهر با توجه به این موضوع یاد آوری کرد : طرف روسی هنوز در این خصوص تاریخی را مشخص نکرده اما امیدواریم این موضوع هر چه زودتر انجام شود.

نفی و رد مواضع ضد قرارداد الجزایر

وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، درواکنش مواضع اخیر معاون وزیر خارجه عراق مبنی بر لغو قرار داد الجزایر اظهار داشت: معاهداتی که از سوی کشورهای مختلف امضا و مورد توافق قرار می گیرند مسیر حقوقی و قانونی خود را طی می کند و این روند به شکلی نیست که با دیدگاههای شخصی نفی گردد یا اعتبار خود را از دست بدهد.

حسینی ادامه داد: معاهدات بین المللی که به امضا مسئولان کشورها می رسد از ثبات و دوام لازم برخوردار است و جمهوری اسلامی ایران نیز دیدگاههای مبنی بر رد قرار الجزایر را نفی و رد می کند.

عامل بهبود اوضاع امنیتی در عراق

سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به مواضع اخیر برخی مسئولان آمریکایی مبنی بر این که بهبود اوضاع امنیتی در عراق به واسطه کاهش حمایت ایران از گروه های مسلح عراقی حاصل شده گفت: آمریکاییها از ابتدا اتهاماتی بی پایه ای را درباره عراق علیه ایران مطرح می کردند اما وقتی با پرسش افکار عمومی در منطقه و امریکا مواجه شدند و نتوانستند مدرکی را در این باره ارائه کنند به فرافکنی پرداختند.

وی تاکیدکرد: نقش جمهوری اسلامی ا یران در عراق کاملا سازنده بوده و ما در مباحث امنیتی عراق و در گفتگو با طرف آمریکایی ضمن طرح مشکلات امنیتی این کشور به ارائه راه حل های آن به طرف آمریکایی پرداختیم .

حسینی ادامه داد: یکی از راه حل های موثر و مهم ما که در این گفتگوها پیشنهاد شد تقویت دولت نوری مالکی و واگذاری اختیارات لازم و تجهیزات مورد نیاز به این دولت و نیروهای امنیتی آن بود که باعث می شد مقابله با گروههای تروریستی نتیجه بخش باشد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تاکید مسئولان عراقی در این راه حل جمهوری اسلامی ایران افزایش امنیت در عراق را حاصل تقویت نقش دولت نوری المالکی در امور این کشور دانست و گفت: کاهش دخالتهای خارجی نیز در این روند موثر و تعیین کننده بوده اند.

تاکید آمریکا بر مخاصمه نشانه چیست؟

وی پافشاری آمریکا بر رفتارهای نادرست گذشته خود را نمایانگر عدم تمایل آمریکاییها برای رفع حقیقی ابهامات و ایجاد شفافیت در موضوع هسته ای ایران دانست و مجددا تاکید کرد درحال حاضر روند مذاکرات ما با آژانس مناسبترین راه قانونی و حقوقی برای حل مسائل مختلف است.

سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: البته چنانچه این تهدیدات و سیاستهای ماجرا جویانه در پی محروم ساختن ملت ایران از حقوق قانونی خود باشد، همانطور که طی 27 سال گذشته نیز مشاهده کرده اید ملت ایران با سیاستهای منطقی و پایداری همواره به اهداف خود رسیده و آنها نیز در این هدف خود موفق نخواهند شد.

اخبار متناقض درباره موضع چین

وی با اشاره به انتشار اخبار مختلف درباره عدم حضور چین در نشست 1+ 5 این اخبار را متناقض خواند و گفت: آنچه مورد تاکید اغلب کشورها قرا رداشته ادامه روند گفتگوها با اژانس بوده و البته کشورهای مستقل علی رغم فشارهای آمریکا در برخی موارد مواضع مستقل خویش را نیز اتخاذ می کند.

حسینی تصریح کرد: روندی که دردستور کار ما قراردارد منطقی بوده و اساس مطالبه جمهوری اسلامی نیز در بازگشت بررسی موضوع هسته از نیویورک به وین و مطالبه منطقی و حقوقی است که آن را از تمام طرق قانونی دنبال خواهیم کرد.

تبعه ژاپنی سالم است

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین درخصوص سرنوشت تبعه ژاپنی که مدتی قبل به دست اشرار مسلح در کشورما ربوده شد گفت: آخرین خبری که می توانم درباره ایشان به شما بدهم خبر سلامتی او است.

وی با اشاره به تلاش های جمهوری اسلامی ایران برای آزادی این تبعه ژاپنی درباره محل کنونی او افزود: گروگان گیرها این تبعه ژاپنی را در نقاط مرزی جابجا می کنند.

همکاری اقتصادی ایران و ونزوئلا

حسینی در خصوص همکاریهای اقتصادی ایران و نزوئلا نیز تاکید کرد: طبیعی است وقتی کشورها عرصه و فرصت های جدیدی را برای همکاریهای دو جانبه ایجاد می کند باید در پی عملیاتی کردن این فرصت ها نیز باشند.

سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: همکاری ها مابا ونزوئلا در عرصه اقتصاد جدی بوده و با رشد قابل ملاحظه ای نیز همراه بود واین همکاری ها ادامه خواهد داشت ، البته این همکاریها نمادی از تعامل مثبت ایران و کشورهای آمریکا لاتین در عرصه اقتصادی نیز هست.

پروتکل الحاقی اجرا می شود، اگر ...

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید ایران در چه صورتی درخواست البرادعی برای اجرای پروتکل الحاقی را می پذیرد ؟ گفت: این پروتکل صرفا با تصویب مجلس شورای اسلامی قابل اجرا است.

انگشت نگاری اتباع ایرانی در عربستان

حسینی همچنین درباره انتشار برخی اخبار مبنی بر انگشت نگاری از زائران بیت الله الحرام در عربستان سعودی اظهار داشت: درحال حاضر انگشت نگاری به کشور خاصی اختصاص ندارد و بسیاری از کشورها از اتباع کشورهای مختلف انگشت نگاری می کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: بر اساس اطلاعات ما انگشت نگاری جز شیوه های معمول تمام کشورها برای پیشگیری از تهدیدات امنیتی است و در این خصوص تا جایی که انگشت نگاری به قانوی عام مربوط باشد مشکلی ندارد ضمن اینکه ما این حق را برای خود محفوظ می دانیم که در صورت سو استفاده کشور خاصی از این موضوع اقدام متقابل را انجام دهیم .

درباره تعلیق گفتگو هم نمی کنیم

وی درباره موضوع تعلیق غنی سازی نیز تاکید کرد: توقف یا تعلیق غنی سازی مسئله ای مربوط به گذشته است که در مورد آن گفتگو هم نخواهیم کرد و آنچه در گزارش البرادعی به آن اشاره شده عدم توقف فعالیتهای مربوط به غنی سازی در ایران بود که درست هم بوده است.

هیات جدید آژانس در راه ایران

حسینی با تایید سفر هیئت جدیدی از بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران نیز گفت: این سفر براساس همان مدالیته همکاریها که بین ایران و َآژانس مورد توافق قرار گرفته و برای پیگیری موضوعات دیگر طی دو هفته َآینده انجام می شود.

منطقی برای تصمیمات غیرمنطقی وجود ندارد

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین از رایزنی و گفتگو با کشورهای مختلف درگیری با مسئله هسته ای ایران خبر داد و گفت: در شرایط کنونی هیچ مبنای حقوقی ومنطقی برای تصمیمات غیر منطقی و غیر واقعه بینانه از سوی کشورهای مختلف نمی بینیم و آنچه همگان را به آن دعوت کرده و می کنیم حمایت از روند گفتگوهای جاری بین ایران و آژانس است.

دیدار آتی سولانا و جلیلی

وی درباره دیدار آتی خاویر سولانا با سعید جلیلی نیز گفت: قرار است معاونان اقای جلیلی و خاویر سولانا در دیداری در خصوص زمان و مکان مذاکرات آتی سولانا و جلیلی گفتگو کنند.

دور بعدی گفتگو با آمریکا

حسینی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا درخواست رسمی آمریکا برای انجام دور بعدی گفتگو با ایران پیرامون مسائل امنیتی عراق را دریافت کرده اید ؟ اظهار داشت: هر گاه درخواست رسمی را دریافت کنیم نتیجه آن را اعلام خواهیم کرد.

نامه احمدی نژاد به سارکوزی

سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص انتشار برخی اخبار درباره نامه رئیس جمهور به همتای فرانسوی خود گفت: نامه ای که دکتر احمدی نژاد برای سارکوزی ارسال کرد ضمن اشاره به سابقه روابط خوب دو کشور و چشم انداز روابط بر لزوم حمایت فرانسوی ها از روند مذاکرات ایران با آژانس تاکید کرده و همسویی با سیاستهای َآمریکا را ناکارآمد خوانده بود.

وی نامه احمدی نژاد به سارکوزی را منطقی و بر حسب ضرورت دانست.

سفر خانواده ماموران کنسولی به بغداد

حسینی درادامه از سفر خانواده های ماموران کنسولی به بغداد برای ملاقات با چند تن از این ماموران که همچنان در بازداشت نظامیان آمریکای به سر می برند خبر داد و گفت: این خانواده ها با میانجیگری سازمان صلیب سرخ وارد بغداد شدند و امیدواریم به زودی با عزیزان خود دیدار کنند.

مواضع سخنگوی دولت عراق بی ارزش است

سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات اخیر علی الدباغ سخنگوی دولت عراق مبنی بر اعمال نفوذ منفی ایران دراین کشور ضمن ابراز تعجب از این مواضع اظهار داشت: این سخنان عاری از صحت و بی ارزش است.

وی مواضع سخنگوی دولت عراق را تاثیر گرفته از فضای روانی و تبلیغاتی دیگران دانست و تاکید کرد: این گونه سخنان هیچ گونه همخوانی با رویکرد سیاسی و رفتار سازنده جمهوری اسلامی ایران که بارها مورد تاکید مقامات عراقی نیز قرار گرفته ندارد.