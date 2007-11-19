عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- سه نظامی آمریکایی بر اثر حمله انتحاری در شهر بعقوبه عراق کشته شدند.

- یک جوان فلسطینی مبتلا به سرطان به سبب مخالفت رژیم صهیونیستی با سفر وی به خارج از مناطق فلسطینی برای درمان، جان باخت.

- برنار کوشنر وزیرامورخارجه فرانسه اعلام کرد که درباره دستیابی به توافقاتی درلبنان برسر رئیس جمهوری آتی این کشور اطمینان زیادی ندارد.

- سعود الفیصل وزیرامورخارجه عربستان در پایان سومین اجلاس سران اوپک درریاض درکنفرانسی مطبوعاتی به خبرنگاران گفت: کشورهای عربی پنجشنبه آتی برای گرفتن موضع مشترک درباره شرکت در کنفرانس آناپولیس تشکیل جلسه می دهند.

- نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه و اردیس دیبی همتای چادی وی درگفتگویی تلفنی درباره استقرار نیروهای اروپایی درچاد و دیگر موضوعات با یکدیگر بحث و تبادل نظر کردند.

- سیلویو برلوسکنی رهبر حزب مخالفان ایتالیا اعلام کرد که حزب جدیدی را با عنوان "حزب ملت ایتالیا برای آزادی" تشکیل می دهد.

- وزارت امورخارجه پاکستان درخواست معاون وزیرامور خارجه آمریکا را برای لغو وضعیت فوق العاده رد کرد.

- دادگاه سازمان ملل متحد برای رسیدگی به نسل کشی درکامبوج از بازداشت رئیس سابق خمرهای سرخ خبر داد.

- ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و ایهود اولمرت نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز برای آخرین بار پیش از کنفرانس آناپولیس با یکدیگر دیدار می کنند.

- مایک ریف رئیس کمیته پارلمانی انگلیس درامورخارجه که اخیرا از ایران دیدن کرده بود، درباره نتیجه بخش بودن تحریمها علیه ایران ابراز تردید کرد.

- کالین پاول وزیرامورخارجه سابق آمریکا در صاحبان صنایع و تجار کویت و دیپلماتهای این کشور گفت : ایران تا دستیابی به سلاح اتمی راه درازی درپیش دارد.

- عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب بار دیگر به لبنان می رود.

- کنفرانس بین المللی مبارزه با مین در اردن آغاز به کار کرد.