به گزارش خبرنگار مهر، احسان بهمیاری عصر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران با اشاره به ظرفیت این دانشگاه در حوزه اشتغالزایی اظهار داشت: دانشگاه فنی و حرفهای بالغ بر ۱۸۰ دانشکده در سطح کشور دارد و بیش از ۱۸۰ هزار دانشجو در رشتههای مختلف از جمله فنی و تربیت تکنسین در این دانشگاه تحصیل میکنند.
رئیس واحد استانی دانشگاه فنی و حرفهای بوشهر با بیان اینکه توسعه نامتوازن رشتهها در برخی دانشگاهها در مقاطع بالاتر چالش برانگیز است افزود: با توجه به وجود صنایع مختلف در استان، اهمیت این دانشگاه از نظر تربیت نیروی مورد نیاز این صنایع بسیار بالاست و نیاز به آمایش رشته جدی وجود دارد.
بهمیاری در خصوص توسعه دریا محور گفت: یکی از شاخصههای دریایی بودن یک کشور، رشتههای موجود در دانشگاهها است و توسعه رشتههای دریایی در استان بوشهر مدنظر قرار دارد که در این راستا برای اولین بار مجوز رشته موتورهای دریایی اخذ شده و از مهرماه سال جاری پذیرش دانشجو انجام میشود.
این مقام مسؤول با بیان اینکه پیش از این، متقاضیان برای تحصیل در این گونه رشتهها باید به سایر استانها مراجعه میکردند عنوان کرد: تلاش میشود علاوه بر رشته فوق، رشته الکترونیک و مخابرات دریایی نیز اضافه شود تا بتوانیم هدف این دانشگاه را که تربیت نیروی تکنسین و کارآفرین است برای تربیت نیروهای مورد نیاز صنایع نفت و گاز، صنایع دریایی و نیروگاهی تأمین کنیم.
رئیس واحد استانی دانشگاه فنی و حرفهای بوشهر با بیان اینکه از سال ۹۰ تا ۹۲ بیش از پنج هزار دانشجو در استان از این دانشگاه فارغالتحصیل شده و ۷۰ درصد آنها جذب بازار کار شدهاند اظهار کرد: از آنجا که رشتههای این دانشگاه بسیار کاربردی است، دانشجویان پس از فارغالتحصیلی وارد بازار کار شده و برخی کارآفرین میشوند.
بهمیاری با اشاره به طرح «طاد»؛ طرح اشتغالآفرینی دانشجویان گفت: در این طرح، نیاز صنایع مختلف استان ارزیابی و تعداد نیروهای انسانی موردنیاز شناسایی میشوند تا متناسب با آن دانشجو تربیت شود.
وی از ۶۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب در قالب مسؤولیتهای اجتماعی پتروشیمیهای مستقر در استان به این دانشگاه خبر داد و گفت: در رابطه با دانشبنیانها، تاکنون حدود ۵۰ دوره آموزشی برگزار شده که نتیجه این فرایند ها، ایجاد ۶ هسته فناور کارآفرین بوده که امید میرود در آینده به شرکت دانشبنیان تبدیل شوند
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