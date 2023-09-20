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۲۹ شهریور ۱۴۰۲، ۱۸:۵۵

هفته پنجم لیگ بیست و سوم

برد یک نیمه‌ای ملوان مقابل پیکان تهران

برد یک نیمه‌ای ملوان مقابل پیکان تهران

نیمه اول بازی ملوان بندرانزلی و پیکان تهران با پیروزی یک بر صفر میزبان در انزلی همراه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دیدار هفته پنجم لیگ برتر فصل جاری بین تیم‌های فوتبال ملوان بندر انزلی و پیکان تهران از ساعت ۱۷:۴۵ امروز در ورزشگاه سیروس قایقران برگزار شد.

نیمه نخست این بازی با تک گل ملوان به پایان رسید. پیمان رنجبری (۴۴) تک گل میزبان را در نیمه اول به ثمر رساند. مهدی تارتار سرمربی ملوان در نیمه نخست از عملکرد بازیکنان خود راضی نبود و تصمیم گرفت در همان ۴۵ دقیقه ابتدایی مسعود زائر کاظمینی و امین پورعلی را تعویض کرده و حسین صادقی و مهران احمدی را وارد زمین کند تا روند بازی را تغییر دهد که در این مسیر موفق هم بود.

کد مطلب 5890718

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