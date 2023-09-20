بهره برداری پنجمین دستگاه «ایکس-ری» چمدانی در گمرک خسروی

علی اصغر عباس زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پنجمین دستگاه آشکارساز «ایکس-ری» چمدانی در گمرک خسروی روز سه‌شنبه ۲۸ شهریور ماه مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به اهمیت گمرک خسروی در ارائه خدمت به مسافران و زائران پنجمین دستگاه آشکار ساز (ایکس ری) با حمایت رئیس کل گمرک ایران و معاونان وی در پایانه مرزی خسروی نصب و راه اندازی شد تا شاهد ارائه خدمت بهتری به زوار و مسافران باشیم.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه تصریح کرد: این دستگاه توسط صنعتگران و شرکت‌های دانش بنیان ایرانی تولید و نصب شده و این مایه خرسندی است.

عباس زاده بیان کرد: با توجه به اینکه اربعین امسال دومین سالی بود که ما شاهد حضور زائران در مرز خسروی بودیم و یک رشد ۲ برابری را امسال از نظر تعداد زائران در این مرز نسبت به اربعین پارسال داشتیم، نصب و راه‌اندازی این دستگاه یک نیاز مبرم بود.

وی خاطر نشان کرد: در اربعین امسال از اول تا ۲۶ ماه صفر یک میلیون نفر زائر از مرز خسروی تردد کردند که ۵۳ درصد این تعداد را زائران خروجی و ۴۷ درصد را زائران ورودی تشکیل دادند.