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۲۹ شهریور ۱۴۰۲، ۱۹:۱۸

فرمانده انتظامی شهرستان گچساران خبر داد؛

محموله های آرد قاچاق در گچساران توقیف شد/ دستگیری ۲ نفر

محموله های آرد قاچاق در گچساران توقیف شد/ دستگیری ۲ نفر

یاسوج_ فرمانده انتظامی شهرستان گچساران از توقیف محموله های آرد قاچاق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان خادمیان افزود: مأموران پلیس آگاهی این فرماندهی در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن هماهنگی با مرجع قضائی در جاده‌های ارتباطی این شهرستان ایست و بازرسی دایر کردند.

خادمیان تصریح کرد: مأموران حین انجام ایست و بازرسی به ۲ دستگاه خودروی وانت نیسان و کامیون ایسوزو مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودروها ۵ هزار و ۸۴۰ کیلوگرم آرد قاچاق کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی گچساران گفت: در این راستا ۲ نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و خودروها نیز به پارکینگ انتقال داده شد.

کد مطلب 5890735

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