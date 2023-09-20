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۲۹ شهریور ۱۴۰۲، ۲۰:۰۶

کتاب «من دلم گریه می خواست»رونمایی شد

کتاب «من دلم گریه می خواست»رونمایی شد

گرگان - آیین رونمایی از کتاب من هم‌دلم گریه می‌خواست با محوریت زندگی هنرمند فقید عطاالله صفرپور در گرگان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب تألیف حجت اله شاه محمدی به همت حوزه هنری گلستان در قالب ادبیات پایداری و تاریخ شفاهی حوزه هنری گلستان به رشته تحریر در آمد و در ۴۴۸ صفحه مصور به همت انتشارات سوره مهر روانه بازار شد.

این کتاب در دو بخش با محوریت زندگی هنرمند فقید عطاالله صفرپور و نمایش روحوضی وی در جبهه‌های جنگ تحمیلی و سال‌های دفاع مقدس نوشته شده است.

زنده‌یاد عطاالله صفرپور از هنرمندان پیشکسوت در عرصه تئاتر، سینما و تلویزیون و از آخرین بازماندگان نمایش سیاه‌بازی در ایران به شمار می‌رفت که پس از تحمل مدتی رنج بیماری در گذشت و در تاریخ ۱۱ شهریورماه سال ۱۳۹۷ با استقبال پرشمار هنرمندان و مردم شریف گرگان تشییع و در آرامستان امام‌زاده عبدالله گرگان به خاک سپرده شد.

کد مطلب 5890738

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