کتاب «من دلم گریه می خواست»رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب تألیف حجت اله شاه محمدی به همت حوزه هنری گلستان در قالب ادبیات پایداری و تاریخ شفاهی حوزه هنری گلستان به رشته تحریر در آمد و در ۴۴۸ صفحه مصور به همت انتشارات سوره مهر روانه بازار شد.



این کتاب در دو بخش با محوریت زندگی هنرمند فقید عطاالله صفرپور و نمایش روحوضی وی در جبهه‌های جنگ تحمیلی و سال‌های دفاع مقدس نوشته شده است.



زنده‌یاد عطاالله صفرپور از هنرمندان پیشکسوت در عرصه تئاتر، سینما و تلویزیون و از آخرین بازماندگان نمایش سیاه‌بازی در ایران به شمار می‌رفت که پس از تحمل مدتی رنج بیماری در گذشت و در تاریخ ۱۱ شهریورماه سال ۱۳۹۷ با استقبال پرشمار هنرمندان و مردم شریف گرگان تشییع و در آرامستان امام‌زاده عبدالله گرگان به خاک سپرده شد.