۹ روستای هرمزگان به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند

به گزارش خبرنگارمهر، مهدی دوستی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تلاش دولت جهت توسعه عدالت اجتماعی، زیرساختی و ارتباطی، اظهارداشت: از بدو آغاز به کار دولت سیزدهم، روستاهای بسیاری در استان هرمزگان به شبکه ملی اطلاعات متصل شدهاند.
وی با تاکید بر اینکه همواره تلاش کردهایم امکان برقراری اتصال به اینترنت را برای دورافتادهترین روستاها نیز ایجاد کنیم، گفت: در شهریورماه سال جاری، ۹ روستا در شهرستانهای مختلف به شبکه ملی اطلاعات متصل و از اینترنت پرسرعت برخوردار شدهاند.
استاندار هرمزگان با بیان اینکه توسعه ارتباطات باعث کاهش شکاف دیجیتالی شهر و روستا میشود، عنوانکرد: روستاهای گلهگاه، لایگزان از توابع شهرستان حاجیآباد و روستاهای هیئتآباد، چراغآباد و جعفرآباد از توابع میناب به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند.
دوستی، اضافه کرد: روستای چاه دسدان از توابع شهرستان بستک، بندرشیو از توابع پارسیان و روستای بستو از توابع بندرخمیر دیگر روستاهایی هستند که به اینترنت پرسرعت متصل شدند.
وی با بیان اینکه برای اتصال این روستاها به اینترنت ۱۶۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات طرح ملی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، هزینه شده است، گفت: با ایجاد زیرساختهای جدید در این روستاها، ۹۸۴ خانوار با جمعیتی بالغ بر ۳ هزار و ۶۷۰ نفر میتوانند از امکان اتصال به اینترنت استفاده کنند.
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