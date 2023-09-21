نخستین کمیته تخصصی ارائه خدمات و استفاده از اطلاعات برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین کمیته تخصصی ارائه خدمات و استفاده از اطلاعات و دانش با بررسی چگونگی ارائه مرجع مجازی مشارکتی به کاربران در اندیشگاه فرهنگی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شد.

الهام چیذری فرد مدیرکل اطلاع رسانی سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران با اشاره به اهداف برگزاری این کمیته تخصصی گفت: ضرورت توجه به اعضا و کاربران غیر عضو کتابخانه های بزرگ کشور در راستای ارائه خدمات بهینه همواره از موضوعات مهم و مورد توجه کتابخانه های بزرگ کشور بوده است.

وی افزود: از همین رو هدایت و برنامه ریزی به منظور رشد و توسعه خدمات اطلاعاتی، ارائه الگوهای خدمات نوین اطلاعاتی، ارائه دستورالعمل‌های ارتقای خدمات اطلاعاتی، برنامه‌ریزی و ارائه خدمات یکپارچه اطلاعاتی، برنامه‌ریزی ایجاد نظام عضویت ملّی در کتابخانه های کشور و نظارت و سنجش کیفیت خدمات اطلاعاتی، برگزاری نشست‌های تخصصی خدمات مرجع، توسعه مرجع مجازی، خدمات مرجع مجازی مبتنی بر فناوری (توسعه چت‌بات)، ایجاد بستر برای تشکیل شبکه متخصصان آنلاین و آف لاین و ارائه خدمت تحویل مدرک از اهداف برگزاری این کمیته در راستای انتقال تجربه بوده است.

در ادامه این کارگروه تخصصی، موضوع چگونگی ارائه خدمات مرجع مجازی مشارکتی و زیرساخت‌های ایجاد آن از سوی اعظم نجفقلی نژاد عضو هیأت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران و صدیقه شاکری کارشناس مرجع مجازی سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران و دبیر کمیته خدمات مرجع و اطلاع رسانی «ایفلا» مطرح شد.

اعظم نجفقلی نژاد دانش آموخته علم اطلاعات و دانش شناسی در توضیح خدمات مرجع مجازی مشارکتی گفت: خدمات مرجع مجازی مشارکتی به مجموع خدماتی گفته می‌شود که در آن دو یا چند کتابخانه جهت ارائه خدمات مرجع با استفاده از یکی از اشکال خدمات مرجع مجازی به صورت مشارکتی یا گروهی عمل می‌کنند. در این نوع خدمات کاربر تقاضایی را به یک کتابخانه که در شبکه کتابخانه ها عضو است؛ می‌فرستد. کتابخانه دریافت کننده پرسش، در صورتی که قادر به ارائه پاسخ باشد، این کار را انجام می‌دهد؛ در غیر این صورت پرسش را به کتابخانه دیگری که عضو شبکه است و توانایی پاسخگویی به این پرسش را دارد، ارسال می‌کند. تا پاسخ از طریق آن کتابخانه تهیه و به کاربر تحویل داده شود.

وی یادآور شد: افزایش ساعت کار ارائه خدمات مرجع مجازی با توجه به اختلاف زمان میان ساعات کاری کتابخانه ها، افزایش تعداد متخصصان پاسخگو به سوالات، صرفه جویی در هزینه‌های مربوط به تهیه نیروی انسانی متخصص برای پاسخگویی به سوالات، هزینه‌های مربوط به نرم افزارها و تهیه پایگاه‌های اطلاعاتی و دستیابی به دانش کتابداران متعدد و افزایش دامنه موضوعاتی که می‌تواند تحت پوشش قرار گیرد؛ از جمله دلایل استفاده از خدمات مرجع مجازی مشارکتی است.

در ادامه این نشست نمایندگان مجمع کتابخانه های بزرگ کشور (مکتب) نقطه نظرها و تجربیات خود را در حوزه خدمات مرجع مجازی ارائه کردند.