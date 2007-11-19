چهارمین المپیاد زبان فارسی در روسیه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این آزمون که برای چهارمین سال متوالی برگزار می شود، 40 نفر از برگزیدگان مراکز آموزش عالی روسیه و بلاروس به رقابت می پردازند.

رایزنی فرهنگی ایران در روسیه با همکاری انستیتو آسیا و آفریقا دانشگاه دولتی مسکو این آزمون را در محل این انستیتو برگزار کرده است.

در این آزمون، دانشجویانی از 18 مرکز آموزش عالی از جمله نوی سیبیرسک، ساراتف، آستاراخان، داغستان، سن پترزبورگ، قازان، یکاترینابورگ، باشقیرستان، مسکو و مینسک حضور یافتند.

در مراسم افتتاح این المپیاد که با حضور رایزن فرهنگی ایران و معاون انیستیتو آسیا و آفریقا برگزار شد، ابتدا نماهنگی درباره قیصر امین پور پخش و گزیده ای از اشعار این شاعر فقید قرائت شد.

سپس مهدی ایمانی پور - رایزن فرهنگی - ضمن خیرمقدم به دانشجویان و اساتید، با بیان اینکه شعر و ادب پارسی یکی از مفاخر خود یعنی قیصر امین پور را که حیثیت شعر معاصر ایران بود، از دست داده است، اظهار امیدواری کرد که گزیده ای از اشعار وی به زبان فارسی توسط رایزنی فرهنگی ترجمه و منتشر شود.

وی هدف از برگزاری المپیاد زبان فارسی را ایجاد رقابت سالم و سازنده میان دانشجویان فارسی آموز دانست و گفت: امروز علاوه بر دانشجویان، مراکز آموزش عالی روسیه نیز درگیر این رقابت هستند.

وی همچنین ارزشیابی مراکز آموزشی، آسیب شناسی، هماهنگی و انتقال تجارب آموزشی، شیوه یابی مناسب آموزشی و ارتباط مستمر مراکز آموزشی و اساتید زبان فارسی را از اهداف این المپیاد برشمرد.

ایمانی پور ضمن اظهار خرسندی از حضور فعال دانشگاهها در این رویداد فرهنگی، خاطرنشان کرد: المپیاد زبان فارسی به یک سنت علمی در دانشگاه های روسیه تبدیل شده است.