استرس کاری ریسک بیماری قلبی را در مردان افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث لاین، یک مطالعه جدید نشان داده است که مشاغل پر استرس می‌توانند خطر بیماری قلبی را در مردان دو برابر کنند.

استرس کاری می‌تواند به تشکیل پلاک، انقباض شریان‌ها و افزایش فشار خون منجر شود.

مطالعه جدید نشان داده است مردانی که در معرض شرایط کاری پراسترس قرار می‌گیرند و همچنین احساس می‌کنند که تلاش زیادی می‌کنند اما پاداش‌های کم دریافت می‌کنند، در مقایسه با مردانی که از این استرس‌های روانی-اجتماعی رها بودند، دو برابر بیشتر با خطر ابتلاء به بیماری‌های قلبی روبرو هستند.

با این حال، نتایج در مورد اینکه چگونه استرس کاری بر سلامت قلب زنان تأثیر می‌گذارد، قطعی نبود.

مطالعه روی ۶۵۰۰ کارگر در کانادا، با میانگین سنی ۴۵ سال، تأثیر ترکیبی فشار شغلی و عدم تعادل تلاش و پاداش در محل کار را مورد مطالعه قرار داد.

بیش از ۱۸ سال، محققان شرکت‌کنندگان را زیر نظر گرفتند و فشار شغلی و عدم تعادل تلاش-پاداش را با نتایج پرسش‌نامه‌ها و اطلاعات مربوط به بیماری‌های قلبی بررسی کردند.

نویسندگان به این نتیجه رسیدند که تأثیر فشار شغلی و عدم تعادل تلاش-پاداش ترکیبی مشابه میزان تأثیر چاقی بر خطر بیماری عروق کرونر قلب بود.

دکتر «بردلی سرور»، متخصص قلب، می‌گوید: «اثرات فیزیکی استرس به خوبی مستند شده است، و من گمان می‌کنم که احساس عدم کنترل یا از دست دادن کنترل، در یک موقعیت استرس زا، واکنش فیزیکی به استرس را تشدید می‌کند.»

او می‌گوید استرس می‌تواند از جهات مختلف بر سیستم قلبی عروقی تأثیر بگذارد.

او خاطرنشان کرد: «یکی از مکانیسم‌های بالقوه، میزان پلاک افراد است که می‌تواند با استرس افزایش یافته و در شریان‌ها تجمع پیدا کند. پلاکت‌ها سپس می‌توانند چسبناک شوند و خطر لخته شدن را افزایش دهند که می‌تواند شریان‌های رگ‌های خونی اطراف قلب را مسدود کند.»

وی افزود: «شریان‌ها همچنین می‌توانند به دلیل استرس منقبض شوند، که میزان خونی را که می‌تواند به قلب برسد محدود می‌کند، و باعث درد قفسه سینه و حمله قلبی می‌شود.»

علاوه بر این، به گفته محققان، استرس می‌تواند بر سایر عوامل خطرساز سلامت قلب تأثیر بگذارد. استرس می‌تواند به پرخوری و کاهش کیفیت خواب منجر شود، که هر دو برای قلب مضر هستند و ممکن است مدیریت استرس را دشوارتر کنند.

محققان تاکید می‌کنند برای مدیریت استرس ناشی از کار، داشتن یک سبک زندگی سالم ضروری است.