«صداقت» و «سلامت» دو مطالبه مردم از مسئولین دولت سیزدهم است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی اعلایی در جشنواره شهید رجایی قزوین که بعد از ظهر چهارشنبه در سالن شهید امامی استانداری قزوین برگزار شد اظهار کرد: حاکمیت و نظامی با اراده ملت بر سرکار آمده و آرمان و شعار آن، یک ایدئولوژی مورد حمایت ملت بوده است.

وی افزود: در این فضا دولت‌های متعدد در بازه زمانی ۴ ساله برای رساندن کشور به افق و آرمانی که نظام دنبال می‌کند دست به دست می‌شوند تا کشور به اهداف مورد نظر خود که همان میثاق ملی، قانون اساسی و باورها و اعتقادات مردم است نزدیک شود.

استاندار قزوین بیان کرد: دولت سیزدهم با اراده ملت و در فضایی که گفتمان‌های مختلفی وجود داشته با انتخاب ملت بر سرکار آمده و بدون شک این گفتمان برای مردم به دلایل متعددی دارای اهمیت بوده که انتخاب شده است.

وی عنوان کرد: یکی از دلایل رغبت مردم به شعارهای دولت سیزدهم و آیت الله رئیسی، شعارهای مطرح شده، نگاه رو به جلوی دولت و اقدامات دولت‌های گذشته بوده و ما نیز به عنوان مدیران این دولت باید این رویکرد را داشته باشیم.

استاندار قزوین تاکید کرد: یکی از نکاتی مردم از دولت و خدمتگزاران خود انتظار دارد و باید به آن پایبند باشیم صداقت و شفافیت در تعامل با مردم است.

با کسانی که در معرض اعمال قدرت هستند تعارف نداریم

وی با بیان اینکه مدیران باید در تعامل با مردم صداقت داشته و تعارف را نیز کنار بگذارند، عنوان کرد: با کسانی که معرض اعمال نظر و اعمال قدرت هستند نباید تعارف داشته باشیم.

اعلایی یکی از دیگر از انتظارات را سلامت و پاکدستی مردم دانسته و اظهار کرد: دغدغه جدی مردم از دست اندرکاران دولت در استان قزوین سلامت و پاکدستی است.

وی افزود: استان قزوین متأسفانه در برخی حوزه‌ها سابقه و پیشنیه خوبی ندارد و باید این موارد خاص اصلاح و در مسیر سلامت قرار بگیرد.

استاندار قزوین بیان کرد: همه ما مدیران باید بیش از پیش دقت کنیم تا دچار موارد سو نباشیم و بدون شک مشاهده رفتارهای ناسالم از مدیران نیز به هیچ عنوان در این دولت مورد پذیرش نیست.

نباید دفاع مقدس را تنها معطوف به گذشته دانست

وی با اشاره به فرارسیدن هفته دفاع مقدس عنوان کرد: درهفته دفاع مقدس علاوه بر نگاه به گذشته باید به آینده نیز نگاه کنیم و نباید دفاع مقدس را تنها معطوف به گذشته دانست.

اعلایی تاکید کرد: دشمن برای تقابل با کلمه «حق» برنامه ریزی و تدبیر دارد و دفاع مقدس از زمان خلقت شروع شده و تا پایان خلقت ادامه خواهد داشت.

وی گفت: امروز به اعتبار دفاع مقدس و مقاومت مقدس، رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل از تقابل شیطان با حق و قرآن سوزی سخن می‌گوید.

استاندار قزوین با بیان اینکه در قرآن گفته شده نه ظلم کنید و نه ظلم بپذیرید و این موضوع سوزاندنی نیست، ادامه داد: این مفاهیم برای ما عادی شده اما جوامع انسانی دیگر را متحول می‌کند و باید تلاش کنیم تا این مفاهیم عالی را به گوش دنیا برسانیم.

وی با بیان اینکه یکسال پیش دشمن فتنه‌ای تمام عیار را بر علیه این ملت راه انداخت، اظهار کرد: امروز بعد از یکسال عیادی و راه اندازان این فتنه که تلاش می‌کردند نظام اسلامی را پایان دهند خود آواره و سرگردان شده‌اند.

اعلایی افزود: قدرت‌های حاکم فعلی در عالم و مدعیان این قدرت ریشه در گذشته داشته و رو به پایان هستند و ما ریشه در آینده‌ای داریم که در ابتدای آن هستیم.

نماینده عالی دولت در استان قزوین تاکید کرد: آینده از آن ملت‌های مقاوم و ملت‌هایی است که با کلمه حق و در مسیر حق پیش می‌روند.

وی در پایان گفت: امروز در استان قزوین همگرایی، رفاقت و دوستی در همه ارکان حاکمیت وجود دارد و خیلی از رویدادها و اقدامات خوبی که انجام شده هنوز برای مردم بیان نشده است.