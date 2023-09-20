هوای گلسار ناسالم شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین داده‌های ایستگاه‌های سنجش کیفیت آلودگی هوای استان البرز، شاخص بر خط کیفیت هوا ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در ایستگاه کرج هم‌اکنون بر روی عدد ۱۲۸ قرار گرفته و کیفیت هوا در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

بر همین اساس شاخص آلودگی هوا در شهرهای اشتهارد، گلسار و هشتگرد به ترتیب ۵۶، ۱۵۵ و ۹۹ است که بر این مبنا کیفیت هوای گلسار در وضعیت ناسالم برای تمامی گروه‌ها و دیگر شهرها در وضعیت قابل قبول قرار دارد.

بر این اساس ساکنان گلسار به ویژه گروه‌های حساس از جمله بیماران قلبی یا ریوی، کودکان و سالمندان به غیر از موارد ضروری از خانه خارج نشوند.