  1. استانها
  2. البرز
۲۹ شهریور ۱۴۰۲، ۲۳:۰۰

هوای گلسار ناسالم شد

هوای گلسار ناسالم شد

کرج- شاخص کیفیت هوای گلسار در وضعیت ناسالم برای تمامی گروه‌ها قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین داده‌های ایستگاه‌های سنجش کیفیت آلودگی هوای استان البرز، شاخص بر خط کیفیت هوا ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در ایستگاه کرج هم‌اکنون بر روی عدد ۱۲۸ قرار گرفته و کیفیت هوا در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

بر همین اساس شاخص آلودگی هوا در شهرهای اشتهارد، گلسار و هشتگرد به ترتیب ۵۶، ۱۵۵ و ۹۹ است که بر این مبنا کیفیت هوای گلسار در وضعیت ناسالم برای تمامی گروه‌ها و دیگر شهرها در وضعیت قابل قبول قرار دارد.

بر این اساس ساکنان گلسار به ویژه گروه‌های حساس از جمله بیماران قلبی یا ریوی، کودکان و سالمندان به غیر از موارد ضروری از خانه خارج نشوند.

کد مطلب 5890837

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها