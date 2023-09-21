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۳۰ شهریور ۱۴۰۲، ۱۲:۳۹

استاندار آذربایجان غربی:

۳۵۰۰ واحد تعاونی در آذربایجان غربی غیرفعال هستند

۳۵۰۰ واحد تعاونی در آذربایجان غربی غیرفعال هستند

ارومیه- استاندار آذربایجان غربی با اشاره به وجود حدود سه هزار و ۵۰۰ تعاونی غیرفعال در استان گفت: در راستای احیای این واحدها، نیازمند حمایت ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان پیش از ظهر پنجشنبه در نشست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با فعالان بخش تعاون، کارآفرینان و تشکل‌های کارگری آذربایجان غربی افزود: با توجه به تکلیف‌های قانونی و سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور، هنوز نتوانسته‌ایم به نقطه ایده‌آل برسیم و نیاز به بازنگری اساسی در نقش آفرینی حوزه تعاون هستیم.

وی اضافه کرد: در حال حاضر بیش از هفت هزار شرکت تعاونی در آذربایجان غربی داریم که حدود ۲ هزار و ۱۰۰ مورد آن فعال هستند.

وی اظهار کرد: ما در آذربایجان غربی آماده احیای واحدهای تعاونی راکد، نیمه فعال و غیرفعال هستیم که البته با همراهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این روند بسیار سریع‌تر و با شتاب بیشتری همراه خواهد بود.

استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: واحدها راکد و نیمه فعال، نیاز به تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه ثابت دارند و همچنین در بخشی نیز نیاز به توسعه در واحدهای تولیدی از جمله خواسته‌های شرکت‌های تعاونی است.

معتمدیان با بیان اینکه می‌توان از ظرفیت کمیته احیای واحدهای نیمه فعال و غیر فعال در این زمینه استفاده کرد، گفت: یکی از راه‌های میان‌بر و تاکتیک‌های دولت سیزدهم، این کمیته است و باید توجه داشت که احیای واحدهای نیمه راکد، مسیر میانبرتر از شکل‌گیری یک واحد جدید است.

وی آذربایجان غربی را یکی از استان‌های فعال در حوزه تجارت بین‌الملل دانست و افزود: سال گذشته با فعال سازی بازارچه‌ها و فعال سازی دیپلماسی منطقه‌ای، مرز تمرچین را فعال کردیم که ظرفیت صادرات آن بسیار بالا بود و در این زمینه موفق نیز شدیم.

وی اضافه کرد: با کشور ترکیه نیز این ظرفیت را بیشتر خواهیم کرد و در آینده نزدیک با یک هیأت ۴۰ نفری از آذربایجان غربی در ترکیه خواهیم بود که با ۱۲۰ مدیر ارشد این کشور جلسات مختلفی خواهیم داشت.

کد مطلب 5890854

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