واکنش ایران به بیانیه وزرای خارجه آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به بیانیه مشترک وزیران خارجه آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس پس از نشست در نیویورک، اظهار داشت: تکرار اتهامات و ادعاهای واهی در شرایط کنونی منطقه به هیچ وجه نمی‌تواند تأمین کننده منافع دولت‌ها و مردم منطقه باشد و صرفاً به سود بدخواهانی است که آرامش، توسعه اقتصادی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشورهای این منطقه را بر نمی‌تابند و همواره منافع نامشروع خود را در مداخله جویی و بی ثباتی و ناامنی منطقه جستجو کرده‌اند.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: توانمندی‌های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب دکترین نظامی شفاف قرار دارد که مبتنی بر بازدارندگی و حفظ امنیت ملی است و آنچه خطر واقعی است، ورود رژیم صهیونیستی به عنوان منبع اصلی نا امنی و تهدید کشورهای اسلامی به جغرافیای منطقه است.



کنعانی با تاکید مجدد بر مواضع ثابت و اصولی کشورمان، جزایر سه گانه ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک را جز لاینفک و ابدی خاک جمهوری اسلامی ایران دانست و افزود: جمهوری اسلامی ایران هرگونه ادعایی بر این جزایر را دخالت در امور داخلی و قلمرو سرزمینی خود دانسته و آن را به شدت محکوم می‌کند.

سخنگوی دستگاه سیاست خارجی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران بر اساس دیدگاه راهبردی و سیاست‌های اصولی خود همواره راهکار حل مشکلات منطقه را تعامل و همکاری و هم افزایی کشورهای منطقه به دور از مداخله طرف‌های فرامنطقه‌ای می‌داند.