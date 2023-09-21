شهردار دماوند به مسائل حزبی و حاشیه ای نپردازد

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد رسولی نژاد در جمع نمازگزاران مسجدالرضا گیلاوند از هزینه کرد ۲۵ میلیارد تومانی یک خیر دماوندی برای پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای در بیمارستان حضرت فاطمه زهرا (س) خبر داد و افزود: این پروژه‌ها شامل ساخت و راه اندازی بزرگترین آزمایشگاه شرق استان تهران در این بیمارستان و راه اندازی بخش‌های جراحی و بستری این بیمارستان است.

وی گفت: ۲۵ میلیارد تومان نیز تجهیزات از دولت گرفته شده است و با کمک خیرین توسعه بیمارستان حضرت فاطمه (س) پیشرفت خوبی داشته است.

نماینده مردم شهرستان‌های دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی آخرین وضعیت پیگیری پروژه فاضلاب دماوند را تشریح کرد و گفت: در سال جاری برای تصفیه خانه فاضلاب و انتقال فاضلاب دماوند اعتبار ردیف ملی تعریف شد، که به امید خدا تصفیه خانه فاضلاب دماوند و فیروزکوه در نیمه دوم سال جاری به پیمانکار سپرده می‌شود و طی دو سال آینده این پروژه ملی به بهره برداری می‌رسد.

وی گفت: البته پروژه تصفیه خانه فاضلاب رودهن یک مقدار جلوتر از دماوند و فیروزکوه است و این پروژه به یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، که به دستور وزیر نیرو تأمین و طی هفته دولت سال آینده تصفیه خانه فاضلاب رودهن و بومهن افتتاح می‌شود.

این نماینده مجلس همچنین خواستار حضور بیش از پیش شهردار دماوند در بین مردم شد و گفت: از شهردار دماوند توقع هست، به مسائل حاشیه‌ای نپرداخته و دچار برخی از جوسازی‌ها نشوند، معلوم نیست، برخی افراد با رفتارهایی که می‌کنند، در دولت مردمی و انقلابی آیت الله رئیسی دوامی داشته باشند.

وی گفت: شهرداری یک نهاد خدمات رسان است، باید دور از مسائل سیاسی، حزبی و جناحی باشد و برای مردم وقت بگذارد.