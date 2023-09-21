به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید سمعیان شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران شهرستان در تشریح برنامههای هفته دفاع مقدس ضمن گرامیداشت این هفته اظهار کرد: در هفته دفاع مقدس نزدیک به ۶۰ برنامه برای گرامیداشت فرهنگ ایثار و شهادت پیش بینی شده که مهمترین این برنامهها مراسم تجلیل از پیشکسوتان عرصه دفاع مقدس بود که با سخنرانی مقام معظم رهبری امروز در خدمتتان بودیم.
فرمانده ناحیه سپاه خواف گفت: افتتاح المانهای شهدای گمنام، یادوارههای شهدا که در بخشهای مختلف شهرستان برنامه ریزی شده، آبرو محلههایی که در محلات مختلف شهرستان و محلاتی که شهید دارند تدارک دیده شده است، از دیگر برنامههای این هفته است.
وی بیان کرد: نمایشگاه دفاع مقدس، عطر افشانی مزار پاک شهیدان، ملاقات با خانواده معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران، اجرای برنامههای متنوع و متعدد فرهنگی، هنری، ورزشی و خدمترسانی در سطح مساجد، مدارس و محلات و که در این هفته توسط ردههای مختلف بسیج و سپاه شهرستان خواف اجرا میشود.
سمعیان با بیان اینکه نیازمند حفظ و ترویج ارزشهای دفاع مقدس برای نسل امروز هستیم، گفت: ما در جنگ تحمیلی با رهبری امام راحل (ره) و حضور پرشور مردم و ابتکار فرماندهان و رزمندگان اسلام به پیروزی کامل رسیدم و سازمان ملل رژیم بعثی را به عنوان متجاوزگر شناخت، نیاز است تا سبک مدیریت جهادی حاکم بر آن دوران برای جوانان امروز تبیین شود تا این عزیزان با استفاده از این الگوی گرانبها برای رسیدن به جایگاه حقیقی خود در همه زمینهها تلاش کنند.
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