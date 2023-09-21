به گزارش خبرنگار مهر، حسین حقشناس صبح پنجشنبه در آئین آغاز به کار ستاد مهر و بهرهبرداری از ناوگان و تجهیزات جدید حمل و نقل عمومی کلان شهر اصفهان، اظهار داشت: ستاد مهر از ماههای پیش فعالیت خود را برای توسعه تجهیزات آغاز کرد و برنامه بازسازی و تعمیر اتوبوسها و تأمین راننده در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: در این راستا ۲۰ اتوبوس با عمر بالای ۱۰ سال بازسازی کامل شده، هشت اتوبوس نو به ناوگان اضافه و یکصد دستگاه اتوبوس با تعمیرات وارد چرخه بهرهبرداری شد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: امسال با تدابیر مختلف حدود ۴۰۰ راننده به ناوگان افزوده شدند که با مجموع این ظرفیتها از ابتدای مهر ۹۰۰ اتوبوس در شهر فعال خواهند بود.
حقشناس اضافه کرد: برای تشویق شهروندان برای استفاده از حمل و نقل عمومی نیز، در روز اول مهر استفاده از مترو و اتوبوس رایگان خواهد بود.
وی با بیان اینکه در سیستم تاکسیرانی شهر نیز با ورود ونها به سیستم حمل ونقل شاهد تحول بودیم، افزود: در این راستا ۲۹ ون تحویل شده که پنج ون ویژه معلولان و کودکان استثنایی تجهیز و ۲۴ ون دیگر نیز برای مسیرهای کم مسافر و سرویس مدارس توزیع خواهد شد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با بیان اینکه سامانه سفیر مهر برای شفافسازی مسیرها و کرایهها و خدمات دهی به والدین برای سرویس مدارس رونمایی شد، گفت: تاکنون بیش از ۵۰ هزار نفر از شهروندان در این سامانه ثبت نام کردهاند.
حق شناس همچنین پایانه عاشق آباد را یکی از ظرفیتهای حمل و نقل شهر دانست و گفت: برای توسعه آن به یک پایانه ترکیبی در شهرداری اصفهان برنامهریزی شده است؛ این پایانه از یک سو به پایانه مترو و از سوی دیگر با اتوبوسها در ارتباط است و همچنین برای ورود ونها، دوچرخه و احداث پارکسوار خودروهای شخصی اقداماتی در دستور کار داریم.
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