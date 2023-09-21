  1. استانها
  2. اصفهان
۳۰ شهریور ۱۴۰۲، ۱۰:۰۱

از ابتدای مهر سال جاری؛

۹۰۰ دستگاه اتوبوس شهری در اصفهان فعالیت می‌کنند

۹۰۰ دستگاه اتوبوس شهری در اصفهان فعالیت می‌کنند

اصفهان- معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان از فعالیت ۹۰۰ دستگاه اتوبوس شهری در این کلان‌شهر از ابتدای مهر ماه خبرداد.‌

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حق‌شناس صبح پنجشنبه در آئین آغاز به کار ستاد مهر و بهره‌برداری از ناوگان و تجهیزات جدید حمل و نقل عمومی کلان شهر اصفهان، اظهار داشت: ستاد مهر از ماه‌های پیش فعالیت خود را برای توسعه تجهیزات آغاز کرد و برنامه بازسازی و تعمیر اتوبوس‌ها و تأمین راننده در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این راستا ۲۰ اتوبوس با عمر بالای ۱۰ سال بازسازی کامل شده، هشت اتوبوس نو به ناوگان اضافه و یکصد دستگاه اتوبوس با تعمیرات وارد چرخه بهره‌برداری شد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: امسال با تدابیر مختلف حدود ۴۰۰ راننده به ناوگان افزوده شدند که با مجموع این ظرفیت‌ها از ابتدای مهر ۹۰۰ اتوبوس در شهر فعال خواهند بود.

حق‌شناس اضافه کرد: برای تشویق شهروندان برای استفاده از حمل و نقل عمومی نیز، در روز اول مهر استفاده از مترو و اتوبوس رایگان خواهد بود.

وی با بیان اینکه در سیستم تاکسیرانی شهر نیز با ورود ون‌ها به سیستم حمل ونقل شاهد تحول بودیم، افزود: در این راستا ۲۹ ون تحویل شده که پنج ون ویژه معلولان و کودکان استثنایی تجهیز و ۲۴ ون دیگر نیز برای مسیرهای کم مسافر و سرویس مدارس توزیع خواهد شد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با بیان اینکه سامانه سفیر مهر برای شفاف‌سازی مسیرها و کرایه‌ها و خدمات دهی به والدین برای سرویس مدارس رونمایی شد، گفت: تاکنون بیش از ۵۰ هزار نفر از شهروندان در این سامانه ثبت نام کرده‌اند.

حق شناس همچنین پایانه عاشق آباد را یکی از ظرفیت‌های حمل و نقل شهر دانست و گفت: برای توسعه آن به یک پایانه ترکیبی در شهرداری اصفهان برنامه‌ریزی شده است؛ این پایانه از یک سو به پایانه مترو و از سوی دیگر با اتوبوس‌ها در ارتباط است و همچنین برای ورود ون‌ها، دوچرخه و احداث پارک‌سوار خودروهای شخصی اقداماتی در دستور کار داریم.

کد مطلب 5890896

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها