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۲۸ آبان ۱۳۸۶، ۱۱:۴۸

فرماندار بوشهر:

نقش بانوان در پیشبرد اهداف انقلاب چشمگیر است

بوشهر - خبرگزاری مهر: فرماندار بوشهر گفت: نقش بانوان در پیشبرد اهداف، حفظ و انتقال ارزش‌های انقلاب چشمگیر و ستودنی است.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، جعفر پورکبگانی صبح امروز در نشست بررسی مشکلات بانوان بوشهری افزود: حضور مقتدرانه بانوان در دوران مختلف بویژه در هشت سال دفاع مقدس باعث شده است استکبار برای نفوذ به نظام اسلامی این قشر را درتیررس تهاجم غیرنظامی قرار دهد.

وی اظهارداشت: هم‌اکنون استکبار با استفاده از شیوه‌های متعدد در تلاش است با نفوذ در جامعه بانوان به اسلام آسیب برساند.

پورکبگانی ‌اضافه کرد: باید با برنامه‌ریزی منسجم و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های فرهنگی به منظور کاهش ناهنجاری‌ها در جامعه فرصت هر توطئه‌ای را از دشمنان گرفت.

فرماندار بوشهر با اشاره به مشکلات بانوان در بخش‌های مختلف گفت: با توجه به نقش بانوان در ساخت جامعه و تربیت انسان‌های متعالی، باید برای رفع مسائل و مشکلات فراروی این قشر اقدامی اساسی و پایدار صورت بگیرد.

کد مطلب 589091

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