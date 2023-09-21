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۳۰ شهریور ۱۴۰۲، ۹:۴۱

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا؛

کیفیت هوای تهران قابل قبول است

کیفیت هوای تهران قابل قبول است

شاخص کیفیت هوای تهران در حال حاضر بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا بر روی عدد ۹۳ و در بازه قابل قبول قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۹۳ و در بازه قابل قبول قرار دارد.

همچنین طی ۲۴ ساعت گذشته شاخص کیفیت هوا بر روی عدد ۸۸ و در بازه قابل قبول قرار داشت.

بر اساس این گزارش تهران از ابتدای سال ۸ روز هوای پاک، ۱۲۹ روز هوای قابل قبول، ۴۲ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۵ روز هوای ناسالم را تجربه کرده است.

این در حالی است که در سال گذشته تهران ۲ روز هوای پاک، ۹۲ روز هوای قابل قبول، ۷۹ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۸ روز هوای ناسالم روز ۱ هوای بسیار ناسالم و ۲ روز هوای خطرناک داشته است.

کد مطلب 5890915

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