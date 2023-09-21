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۳۰ شهریور ۱۴۰۲، ۱۲:۳۹

مدیرکل هواشناسی استان زنجان: 

زنجان دومین مرکز استان سرد در کشور ثبت شد

زنجان دومین مرکز استان سرد در کشور ثبت شد

زنجان-مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته زنجان دومین مرکز استان سرد کشور ثبت شد. 

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری بوده و در ارتفاعات بارش پراکنده باران پیش بینی می شود.

وی از وقوع وزش باد شدید در استان خبر دادو ابراز کرد: در این میان به شهروندان توصیه می شود در کنارساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: دمای هوای استان از امروز افزایش یافته و هوا گرم می شود.

رحمان نیا تاکید کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته زنجان با چهار درجه سانتی گراد دومین مرکز سرد کشور بود.

وی به دمای کنونی شهر زنجان اشاره کرد و بیان داشت: دمای کنونی شهر زنجان ۹ درجه سانتی گراد است که نسبت به روز گذشته هوا کمی گرم شده است.

کد مطلب 5890928

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