زنجان دومین مرکز استان سرد در کشور ثبت شد

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری بوده و در ارتفاعات بارش پراکنده باران پیش بینی می شود.

وی از وقوع وزش باد شدید در استان خبر دادو ابراز کرد: در این میان به شهروندان توصیه می شود در کنارساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: دمای هوای استان از امروز افزایش یافته و هوا گرم می شود.

رحمان نیا تاکید کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته زنجان با چهار درجه سانتی گراد دومین مرکز سرد کشور بود.

وی به دمای کنونی شهر زنجان اشاره کرد و بیان داشت: دمای کنونی شهر زنجان ۹ درجه سانتی گراد است که نسبت به روز گذشته هوا کمی گرم شده است.