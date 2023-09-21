برخورد قضایی با متخلفان مراکز معاینه فنی در استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل دربانی صبح پنج شنبه در حاشیه کارگروه معاینه فنی استان تهران که با حضور اعضا تشکیل شد اظهار داشت: با مراکزی که گواهی فنی برای خودروهای فاقد سلامت فنی اعم از آلایندگی یا ایمنی، صادر نمایند برخورد جدی و به مراجع قضائی معرفی می‌شوند.

وی عنوان داشت: در این جلسه عملکرد ستاد معاینه فنی شهرهای پردیس، پرند، باقرشهر و بومهن مورد بررسی قرار گرفت.

معاون حمل و نقل و ترافیک استانداری تهران گفت: نظارت بر عملکرد مراکز معاینه فنی در دستور کار است و همچنین اجرای دستورالعمل ماده ۳ آئین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو نیز در این جلسه مورد تاکید قرار گرفته است.