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۳۰ شهریور ۱۴۰۲، ۱۰:۲۸

از ابتدای سال جاری تا به امروز؛

۲۱۱۶ اشتغال در بخش کشاورزی استان قزوین ایجاد شد

۲۱۱۶ اشتغال در بخش کشاورزی استان قزوین ایجاد شد

قزوین- سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی قزوین گفت: در ۶ ماه گذشته ۲ هزار و ۱۱۶ اشتغال به صورت مستقیم در بخش‌های مختلف کشاورزی این استان ایجاد شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید رحمانی با اشاره به برنامه اشتغال سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین اظهار کرد: طی ۶ ماه گذشته ۲ هزار و ۱۱۶ اشتغال به صورت مستقیم در بخش‌های مختلف کشاورزی این استان ایجاد شده است.

وی افزود: بیشترین میزان اشتغال در بخش‌های زراعت، دامپروری دام سبک، پرورش طیور، مکانیزاسیون و باغبانی بوده است.

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین اضافه کرد: سایر اشتغال محقق شده شامل شیلات و آبزیان، صنایع تبدیلی و تکمیلی، آب و خاک، حفظ نباتات، زنبورداری، پرورش قارچ خوراکی، پرورش دهنده گاو شیری و سایر خدمات است.

وی بیان کرد: در سال گذشته ۴ هزار و ۹۰۱ نفر اشتغال در بخش کشاورزی ثبت شد که شاهد تحقق ۹۸ درصدی برنامه و تعهد اشتغال این دستگاه بودیم و امیدواریم در سال جاری نیز این مهم محقق شود.

رحمانی تصریح کرد: اعطای تسهیلات حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری، تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ و تسهیلات بند ب تبصره ۱۶ نقش قابل توجهی در ایجاد و تثبیت اشتغال در بخش کشاورزی استان دارد و همچنین متناسب با شرایط موجود اقدامات لازم در راستای پشتیبانی از تولید در بخش کشاورزی و رفع موانع پیش‌روی آن با هدف ایجاد اشتغال در دستور کار این سازمان قرار دارد.

کد مطلب 5890964

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