۲۱۱۶ اشتغال در بخش کشاورزی استان قزوین ایجاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید رحمانی با اشاره به برنامه اشتغال سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین اظهار کرد: طی ۶ ماه گذشته ۲ هزار و ۱۱۶ اشتغال به صورت مستقیم در بخش‌های مختلف کشاورزی این استان ایجاد شده است.

وی افزود: بیشترین میزان اشتغال در بخش‌های زراعت، دامپروری دام سبک، پرورش طیور، مکانیزاسیون و باغبانی بوده است.

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین اضافه کرد: سایر اشتغال محقق شده شامل شیلات و آبزیان، صنایع تبدیلی و تکمیلی، آب و خاک، حفظ نباتات، زنبورداری، پرورش قارچ خوراکی، پرورش دهنده گاو شیری و سایر خدمات است.

وی بیان کرد: در سال گذشته ۴ هزار و ۹۰۱ نفر اشتغال در بخش کشاورزی ثبت شد که شاهد تحقق ۹۸ درصدی برنامه و تعهد اشتغال این دستگاه بودیم و امیدواریم در سال جاری نیز این مهم محقق شود.

رحمانی تصریح کرد: اعطای تسهیلات حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری، تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ و تسهیلات بند ب تبصره ۱۶ نقش قابل توجهی در ایجاد و تثبیت اشتغال در بخش کشاورزی استان دارد و همچنین متناسب با شرایط موجود اقدامات لازم در راستای پشتیبانی از تولید در بخش کشاورزی و رفع موانع پیش‌روی آن با هدف ایجاد اشتغال در دستور کار این سازمان قرار دارد.